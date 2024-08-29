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Как подать документы на субсидию в "Дие": что нужно иметь обязательно (видео)

Автор
Галина Михайлова
Дата публикации
Читати українською
Автор
Порталом "Действие" могут пользоваться граждане Украины Новость обновлена 29 августа 2024, 08:32
Порталом "Действие" могут пользоваться граждане Украины. Фото facebook.com/mintsyfra

Ждать решения вдвое меньше, чем по стандартной процедуре

В Украине подать документы на субсидию по упрощенной процедуре можно на портале "Дия", кроме традиционного обращения в Пенсионный фонд. На процедуру можно потратить всего 15 минут.

На портале "Дия" для начала нужно авторизоваться. Сделать это можно как через электронную подпись, так и с BankID через банк, где у вас есть карта.

В разделе "Пенсии, льготы и пособия" необходимо выбрать "Заявление на субсидию". После этого вы заполняете анкету, в которой нужно указать:

  • собственные личные данные,
  • адрес жилья,
  • услуги, на которые требуется субсидия,
  • информацию обо всех членах семьи, зарегистрированных/проживающих (для ВПЛ и арендаторов),
  • IBAN счета для начисления выплаты, без него начисление не будет.

После подписания электронной подписью заявление пришлют в Пенсионный фонд. Заявление по упрощенной процедуре рассматривается 14 дней. В течение 3 дней с даты принятия решения Пенсионный Фонд Украины сообщит вам. Уведомление о результате поступит на электронную почту и в личный кабинет на портале "Дия" в разделы: "Обратите внимание" и "Заказные услуги".

Ранее "Телеграф" рассказывал, что при необходимости субсидию могут перечислить. Делают это, в частности, в августе.

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#Субсидии