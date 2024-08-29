Как подать документы на субсидию в "Дие": что нужно иметь обязательно (видео)

Ждать решения вдвое меньше, чем по стандартной процедуре

В Украине подать документы на субсидию по упрощенной процедуре можно на портале "Дия", кроме традиционного обращения в Пенсионный фонд. На процедуру можно потратить всего 15 минут.

На портале "Дия" для начала нужно авторизоваться. Сделать это можно как через электронную подпись, так и с BankID через банк, где у вас есть карта.

В разделе "Пенсии, льготы и пособия" необходимо выбрать "Заявление на субсидию". После этого вы заполняете анкету, в которой нужно указать:

собственные личные данные,

адрес жилья,

услуги, на которые требуется субсидия,

информацию обо всех членах семьи, зарегистрированных/проживающих (для ВПЛ и арендаторов),

IBAN счета для начисления выплаты, без него начисление не будет.

После подписания электронной подписью заявление пришлют в Пенсионный фонд. Заявление по упрощенной процедуре рассматривается 14 дней. В течение 3 дней с даты принятия решения Пенсионный Фонд Украины сообщит вам. Уведомление о результате поступит на электронную почту и в личный кабинет на портале "Дия" в разделы: "Обратите внимание" и "Заказные услуги".

Ранее "Телеграф" рассказывал, что при необходимости субсидию могут перечислить. Делают это, в частности, в августе.