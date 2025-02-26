Никаких миротворцев и солдат. Страна-соседка Украины приняла жесткое решение

Заявление прозвучало перед внеочередным заседанием Европейского Совета

Румыния не будет направлять ни солдат, ни миротворцев в Украину. Такую жесткую позицию высказал премьер-министр страны Марсель Чолаку — он выступил категорически против вероятной отправки румынских военных на территорию нашего государства.

Глава правительства Румынии сделал это заявление в преддверии важного заседания Европейского Совета. Об этом со ссылкой на заявление румынского премьера сообщили местные СМИ.

Свою позицию Марсель Чолаку, также возглавляющий Социал-демократическую партию Румынии, обнародовал в Facebook после консультаций с исполняющим обязанности президента страны Илие Болояном.

Заявление прозвучало перед внеочередным заседанием Европейского Совета, запланированным на 6 марта в Брюсселе. На этой встрече лидеры стран ЕС будут обсуждать вопросы европейской оборонной политики, дальнейшей поддержки Украины и увеличения военных бюджетов.

Илье Болоян, и.о. президента Румынии, пояснил, что на брюссельской встрече могут принять решения, которые напрямую повлияют на внешнюю политику и оборону Европы. Именно поэтому перед саммитом он провел консультации с лидерами всех парламентских партий по формированию единой позиции Румынии.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, появятся ли европейские войска в Украине. В Лондоне и Париже было названо условие.