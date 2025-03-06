"Как тебе такое, Илон Маск?": в Украине придумали другое название для "американо" (видео)

В сети уже успели отреагировать на название

На фоне последних событий с Соединенным Штатами некоторые украинцы начали отказываться от всего американского. Даже для кофе с названием американо уже придумали новое название.

В сети распространилось видео, сделанное в одной из кофеен в Украине, на котором женщина заказывает "украиниано" с молоком. При этом бариста подыгрывает посетительнице и лишь спрашивает, нужно ли добавлять молоко.

Автор ролика в свою очередь поинтересовалась у зрителей, с чем другие украинцы пьют "украиниано".

В социальных сетях тем временем уже появились комментарии по данному поводу. Стоит отметить, что далеко не все оценили идею "переименования".

Предыстория

28 февраля, президент Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон, чтобы впервые встретиться с американским президентом Дональдом Трампом в Белом доме. Там Украина и США должны были подписать соглашение о полезных ископаемых . Однако в какой-то момент на встрече между Зеленским, Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом возник спор по поводу российско-украинской войны .

Вэнс заявил, что войну между Россией и Украиной нужно урегулировать посредством дипломатии. В ответ украинский президент заявил, что уже подписывал соглашение с Путиным в присутствии президента Франции и канцлера Германии. Зеленский также заявил, что в случае подписания плохого соглашения между Россией и Украиной Соединенные Штаты "почувствуют это". Вэнс и Трамп возмутились и ответили, что им "будет здорово", а также добавили, что Зеленский не имеет права навязывать свое мнение.

Президент Украины досрочно покинул Белый дом, а соглашение о полезных ископаемых не подписали. После этого Трамп написал, что Зеленский "не готов к миру", но добавил, что он "может вернуться", когда изменит свое мнение.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что на AliExpress засветился курьезный товар с изображением Дональда Трампа.