Может ли ТЦК выписать штраф и что делать, если вам его назначили

Есть три статьи, за нарушение которых могут выписать штраф

Территориальные центры комплектования и социальной поддержки имеют право штрафовать военнообязанных, призывников и резервистов. Но процедура наложения штрафов регулируется законом и имеет важные нюансы.

Об этом сообщила адвокат Дарья Тарасенко. Она очертила три статьи, по которым ТЦК и СП могут рассматривать административные штрафы и налагать взыскание:

Ст. 210 – нарушение правил военного учета (например, несвоевременное обновление данных, игнорирование вызовов в ТЦК и СП);

Ст. 210-1 – нарушение законодательства о мобилизации и обороне;

Ст. 211 – потеря или порча военно-учетных документов.

Чаще штрафы налагаются за нарушение правил военного учета. За это максимальная сумма взыскания может составлять до 25 тысяч гривен.

Как накладывается штраф по правильной процедуре?

Составляется протокол, в котором фиксируется суть правонарушения. Протокол вручается лично или посылается по почте военнообязанному, а также сообщается дата и место рассмотрения дела. Рассмотрение дела проводит руководитель ТЦК и СП – он заслушивает пояснения и выносит постановление. Если решение о штрафе принято, военнообязанный получает официальное постановление с определенной суммой и реквизитами для уплаты. Постановление может быть обжаловано в суде.

Важно отметить, что в некоторых случаях протокол может не составляться, а материалы сразу передаются руководителю ТЦК и СП для принятия решения.

Нужно ли платить, если в ТЦК просто издали бумажку с реквизитами?

Нет. Выдача бумажки с реквизитами без надлежащего оформления – это нарушение процедуры.

Что делать в этом случае?

Требовать официальное постановление о наложении административного штрафа.

Если постановления нет, штраф не нужно платить.

В случае получения постановления – его можно обжаловать в суде.

Могут ли выписать несколько штрафов за разные нарушения?

Если нарушения зафиксированы несколько раз и есть соответствующие решения, то штрафов может быть несколько. Тем не менее каждый штраф должен быть наложен отдельно с соблюдением законной процедуры. В случае, если военнообязанный совершил несколько административных правонарушений, которые рассматриваются одновременно одним и тем же должностным лицом, то штраф налагается в пределах санкции за самое серьезное из этих правонарушений.

Например, если лицо трижды нарушило правила военного учета (не сообщило об изменении места жительства, не явилось по вызову ТЦК и СП, не обновило военно-учетные данные), и все эти три правонарушения рассматриваются одновременно, то суммарный штраф не может превышать 25 тысяч гривен.

Если каждое из этих правонарушений рассматривается отдельно в разное время – каждый штраф может быть наложен отдельно, в пределах санкций, предусмотренных соответствующей статьей.

Адвокат отмечает: основанием для уплаты штрафа может быть только постановление, подписанное руководителем ТЦК и СП о привлечении к административной ответственности.

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