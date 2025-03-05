Предупреждение в "Резерв+": что делать, если появился статус о нарушении учета

Обращаться в ТЦК может быть рискованно для тех, кто не имеет отсрочки

О нарушении воинского учета мужчины могут узнать онлайн. Сообщения о возможных нарушениях появляются в приложении "Резерв+".

Адвокат Юрий Айвазян объяснил, что делать в такой ситуации. По его словам, необходимо обратиться в территориальный центр комплектования (ТЦК) даже тем, кто не имеет отсрочки от мобилизации.

Юрист подчеркнул, что если человек уже имеет отсрочку, ему следует уточнить в ТЦК, почему система зафиксировала нарушения. Однако если нет, явка может быть рискованной, ведь гражданина могут сразу мобилизовать.

"Если имеете оформленную отсрочку, то нужно обращаться в ТЦК и разбираться с причиной появления такого статуса. Если же отсрочки нет, то Ваша явка в ТЦК будет очень рискованной", — подчеркнул адвокат.

Однако избегать визита не стоит – если статус о нарушении останется без внимания, человек может быть объявлен в розыск. Поэтому важно выяснить ситуацию как можно быстрее и урегулировать вопросы воинского учета.

Напоминаем, чтобы выяснить причину появления статуса "нарушения воинского учета" и разрешить ситуацию, необходимо обратиться в ТЦК. Первым шагом должна быть отправка заявления в районный ТЦК.

Документ можно составить в произвольной форме , но обязательно следует указать, что в приложении "Резерв+" появилась информация о нарушении правил воинского учета.

Некоторые юристы отмечают, что в письменном виде эту проблему решить невозможно. Ведь система предлагает лично явиться в ТЦК. Они рекомендуют подать адвокатский запрос на ТЦК и СП или обратиться в службу поддержки "Резерв+".

Ранее "Телеграф" писал, как изменить адрес проживания в "Резерв+". Юрист рассказала, кому будет полезно уточнить место жительства.