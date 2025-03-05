Предупреждение в "Резерв+": что делать, если появился статус о нарушении учета
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Обращаться в ТЦК может быть рискованно для тех, кто не имеет отсрочки
О нарушении воинского учета мужчины могут узнать онлайн. Сообщения о возможных нарушениях появляются в приложении "Резерв+".
Адвокат Юрий Айвазян объяснил, что делать в такой ситуации. По его словам, необходимо обратиться в территориальный центр комплектования (ТЦК) даже тем, кто не имеет отсрочки от мобилизации.
Юрист подчеркнул, что если человек уже имеет отсрочку, ему следует уточнить в ТЦК, почему система зафиксировала нарушения. Однако если нет, явка может быть рискованной, ведь гражданина могут сразу мобилизовать.
"Если имеете оформленную отсрочку, то нужно обращаться в ТЦК и разбираться с причиной появления такого статуса. Если же отсрочки нет, то Ваша явка в ТЦК будет очень рискованной", — подчеркнул адвокат.
Однако избегать визита не стоит – если статус о нарушении останется без внимания, человек может быть объявлен в розыск. Поэтому важно выяснить ситуацию как можно быстрее и урегулировать вопросы воинского учета.
Напоминаем, чтобы выяснить причину появления статуса "нарушения воинского учета" и разрешить ситуацию, необходимо обратиться в ТЦК. Первым шагом должна быть отправка заявления в районный ТЦК.
Документ можно составить в произвольной форме, но обязательно следует указать, что в приложении "Резерв+" появилась информация о нарушении правил воинского учета.
Некоторые юристы отмечают, что в письменном виде эту проблему решить невозможно. Ведь система предлагает лично явиться в ТЦК. Они рекомендуют подать адвокатский запрос на ТЦК и СП или обратиться в службу поддержки "Резерв+".
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