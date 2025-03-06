Бронирование или отсрочка? Юрист объяснила, что лучше выбрать

Закон запрещает бронировать тех, кто не подлежит мобилизации

Военнообязанные, которые могут быть забронированы работодателем и имеют основание для отсрочки, не могут получить сразу два статуса. Поэтому мужчинам приходится выбирать.

Адвокат Дарья Тарасенко объясняет, что сочетание двух статусов невозможно, по крайней мере, официально. Постановление КМУ №76 определяет, что не подлежат бронированию военнообязанные, которые по закону не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации.

То есть если человек имеет законную оформленную отсрочку, его не могут забронировать.

Что лучше: бронирование или отсрочка

Как объясняет адвокат, что с точки зрения государства, приоритетным является бронирование. Предприятия, имеющие критически важных работников с отсрочкой, могут снизить свои квоты на бронирование. Поэтому если человек имеет возможность выбрать, государство заинтересовано, чтобы он получил бронь.

Однако при этом возникает парадокс: почему закон запрещает бронировать тех, кто не подлежит мобилизации? Адвокат считает, что этот аспект просто не был учтен законодателями.

С точки зрения военнообязанного выбор зависит от основания для отсрочки и сложности ее оформления.

Когда лучше выбрать отсрочку

Если основание является стабильным и легко оформляется. Например, человек с инвалидностью, получающий пенсию, может получить отсрочку через приложение "Резерв+" автоматически. Она продолжается без дополнительных усилий, поэтому в таком случае целесообразно выбрать отсрочку.

Когда лучше выбрать бронирование

Если оформление отсрочки сложно или рискованно. Например, отсрочка по пункту 13 (уход за родителями с инвалидностью) требует личного представления документов каждые 3 месяца, что создает риск мобилизации в промежуточный период. В таком случае бронирование является более надежным вариантом, отмечает юрист.

Адвокат Дарья Тарасенко советует по возможности иметь готовый пакет документов для отсрочки, даже если вы уже получили бронь. Это обезопасит вас на случай изменений в законодательстве или отмены бронирования работодателем.

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