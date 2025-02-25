Не все попадут под мобилизацию. Кто сможет оформить отсрочку в марте

Существует 16 оснований для получения отсрочки

Военное положение и общая мобилизация в Украине продлены до мая 2025 года. Однако определенные категории граждан могут получить отсрочку от призыва.

Это касается как лиц с определенными семейными обстоятельствами, так и тех, кто имеет проблемы со здоровьем или работает в стратегически важных сферах. "Телеграф" разобрался, кто может воспользоваться правом на отсрочку в марте 2025 года, какие документы для этого необходимы и как ее оформить.

Согласно статье 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", право на отсрочку имеют:

люди с инвалидностью или временно непригодны по состоянию здоровья (от 6 до 12 месяцев по заключению ВВК, с обязательным повторным медосмотром);

родители трех и более детей до 18 лет (кроме тех, кто имеет задолженность по уплате алиментов);

одинокие родители или те, кто воспитывает ребенка до 18 лет в случае смерти другого родителя, лишения родительских прав или признания пропавшим без вести;

лица, воспитывающие ребенка с инвалидностью или тяжелым заболеванием;

граждане, которые опекают несовершеннолетних сирот или детей, лишенных родительской опеки;

те, кто ухаживает за тяжелобольными родными (супруг, ребенок, один из родителей или родители супругов, нуждающиеся в постоянном уходе);

опекуны лиц, признанных судом недееспособными;

мужчина, в которого супруга имеет инвалидность I или II группы.

Также получить отсрочку могут:

члены семьи второй ступени родства, осуществляющие уход за лицами с инвалидностью I или II группы (при отсутствии близких родственников первой ступени);

люди, имеющие несовершеннолетнего ребенка, если их супруг проходит военную службу;

родные погибших или пропавших без вести во время боевых действий;

члены семей лиц, которым посмертно присвоено звание "Герой Украины";

освобожденные из плена военные или гражданские мужчины (могут быть призваны только по собственному желанию);

студенты, обучающиеся по дневной или дуальной форме (если получают более высокий уровень образования, чем предыдущий);

научные работники, преподаватели и учителя, работающие от 0,75 ставки и имеющие соответствующую степень или звание.

Обновлены правила бронирования работников

С 22 ноября 2024 года действует постановление Кабинета Министров №1332, которое внесло важные изменения:

отсрочки, оформленные через Министерство экономики или портал "Дія", действуют только до 28 февраля 2025;

критически важные предприятия должны подтвердить свой статус до конца февраля, в противном случае бронирование их работников будет аннулировано.

Как оформить отсрочку

Для получения отсрочки следует обратиться в территориальный центр комплектования (ТЦК и СП) со следующими документами:

паспорт;

военный билет;

документы, подтверждающие основания для отсрочки (справка об инвалидности, свидетельства рождения детей, медицинские заключения и т.д.).

Напоминаем, что для студентов, многодетных родителей и лиц с инвалидностью предусмотрено упрощенное оформление через мобильное приложение "Резерв+".

Ранее "Телеграф" писал, что есть шесть причин, чтобы явиться в ТЦК без повестки. В некоторых случаях ТЦК может обратиться в полицию.