Заявление на отсрочку рассмотрели? Есть четыре способа узнать результаты

Юрист рассказала, что в ТЦК обращаться необязательно

Чтобы получить отсрочку от мобилизации, нужно подать в ТЦК и СП соответствующее заявление. Военнообязанные, имеющие право на отсрочку, могут проверить ее статус несколькими способами.

Адвокат Дарья Тарасенко объяснила, как это сделать и что означает отсутствие записи об отсрочке в реестре. По ее словам, мужчина может обратиться в ТЦК, чтобы получить информацию о своем заявлении. Однако важно учитывать возможные отрицательные последствия такого варианта.

Онлайн через "Резерв+" или "Дія"

Проверить статус отсрочки можно в мобильном приложении "Резерв+". Также узнать актуальную информацию можно на портале "Дія", сгенерировав электронный военно-учетный документ.

Юрист объясняет, если там есть запись об отсрочке – решение принято в вашу пользу, и вы можете получить соответствующую справку или просто использовать еВОД.

Если нет записи, это может означать:

отказ в предоставлении отсрочки;

что заявление все еще находится на рассмотрении;

что отсрочку вам предоставили, но данные еще не внесли в реестр.

В таких случаях следует воспользоваться другими способами проверки.

Официальный письменный запрос в ТЦК

Военнообязанный может направить письменное заявление в ТЦК с требованием предоставить письменное решение об отсрочке. ТЦК и СП обязаны ответить в срок до 30 дней.

Адвокатский запрос

Юридически самый эффективный вариант – обратиться к адвокату с требованием направить официальный адвокатский запрос в ТЦК, отмечает Дарья Тарасенко. По закону ТЦК должен ответить на такой запрос в течение 5 рабочих дней.

Однако на практике ТЦК часто нарушают эти сроки или игнорируют запросы, поэтому может потребоваться подача жалоб в высшие органы, добавила юрист.

Ранее "Телеграф" писал, продлевается ли отсрочка в "Резерв+" автоматически. В Минобороны объяснили, кому нужно продлевать отсрочку каждые три месяца.