На Украину распространится 5 статья НАТО? В МИД рассказали о важных переговорах

По этой статье вооруженное нападение на одну из стран-членов Альянса считается нападением на всех членов

Распространение на Украину действия статьи 5 НАТО без предоставления полноправного членства в Альянсе поддержали в Министерстве иностранных дел (МИД). Эту идею выдвинула итальянский премьер Джорджа Мэлони.

Об этом на брифинге заявил спикер МИД Георгий Тихий. Он подчеркнул, что заявление премьер-министра Италии рассматривается как возможность предоставления Украине досрочных гарантий безопасности и гарантирования в целом безопасности и мира.

По словам Тихого, Министерство иностранных дел поддерживает тесную связь с итальянскими партнерами.

"Мы находимся на связи с итальянскими партнерами, чтобы выяснить конкретику этого предложения. Она сейчас прозвучала как общая идея. Мы хотим понять, что именно подразумевается более подробно, более конкретно под этим разговором", — сказал Тихий.

Спикер объяснил, что де-факто Украина уже является частью коллективной безопасности евроатлантического пространства. Поэтому "беспокойство и страхи, касающиеся интеграции Украины в НАТО", были и остаются преувеличенными.

Заметим, согласно статье 5 НАТО, вооруженное нападение на одну из стран-членов Альянса будет считаться нападением на всех членов НАТО.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что после разговора с президентом США Дональдом Трампом генсек НАТО Марк Рютте поделился радостной для Украины новостью.