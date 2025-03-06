США хотят второе "Стамбульское соглашение"? Келог поставил точку в этом вопросе

Позиция США по отношению к миру в Украине: формула мира по-новому.

Спецпредставитель президента США по вопросам Украины и России Кит Келлог заявил, что возвращение к так называемым "Стамбульским соглашениям" в качестве основы для мирных переговоров не является официальной позицией администрации Дональда Трампа.

Об этом он сказал во время выступления на дискуссии Совета по международным отношениям, сообщает "Европейская правда".

Отвечая на вопрос о возможности использования "Стамбульских договоренностей" в качестве базы для мирного соглашения между Украиной и Россией, он четко заявил: "Нет. Я не считаю эти соглашения справедливой отправной точкой".

Келлог подчеркнул, что эти договоренности были достигнуты спустя всего 30 дней после начала полномасштабного вторжения России, когда Украина находилась в критически ослабленном состоянии.

"Мы должны разработать что-то совершенно новое. Если хотите, вы можете начать с этих позиций в переговорах с Россией, но они не справедливы", — подчеркнул спецпредставитель.

Келлог отметил, что предложение его коллеги Стива Виткоффа рассматривать "Стамбульские соглашения" как ориентир является личным мнением Виткоффа, а не официальной позицией Трампа.

Ранее представитель Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий заявил, что официальный Вашингтон не предлагал Киеву вернуться в "Стамбульские соглашения" для мирного урегулирования.

Ранее "Телеграф" писал о том, что США прекратили предоставлять разведданные Украине и это очень большая проблема, ведь 80% разведданных поступало от союзников, преимущественно от Соединенных Штатов.