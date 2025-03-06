Перемирие станет главной темой встречи США и Украины: о чем еще будут говорить

США довольны первыми шагами Киева

Переговоры США и Украины по остановке войны начнутся во вторник, 11 марта, в Саудовской Аравии. Одной из главных тем встречи будет перемирие и прекращение огня.

Также будут обсуждать основы соглашения по урегулированию конфликта. Об этом заявил спецпредставитель Дональда Трампа по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф.

"Сейчас мы ведем переговоры о том, чтобы скоординировать встречу с украинцами в Эр-Рияде или даже, возможно, в Джидде", — заявил спецпредставитель Трампа.

По его словам, Вашингтон пытается согласовать рамки для мирного соглашения и начального прекращения огня в Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский при этом также сообщил о возобновлении диалога между США и Украиной. При этом он подчеркнул, что любые вопросы, касающиеся безопасности Украины и Европы, должны решаться только с их участием.

"Украина и Америка возобновили работу. Мы надеемся, что на следующей неделе состоится содержательная встреча", — заявил Зеленский.

Отмечается, что Владимир Зеленский также поедет в Саудовскую Аравию, однако будет ли он лично участвовать в переговорах с американцами — пока неизвестно.

Также издание NV пишет о том, что именно 11 марта, может быть подписано соглашение о полезных ископаемых.

"Трамп дал понять Зеленскому, что путь назад к их переговорам имеется, США довольны первыми шагами Киева в этом направлении", — подчеркнул спецпосланник Уиткофф.

Что известно о Стиве Уиткоффе

Стив Уиткофф — американский миллиардер, инвестор в недвижимость и застройщик, спецпредставитель Дональда Трампа по вопросам Ближнего Востока

Родился он 15 марта 1957 года в Бронксе. Получил степень доктора права в Университете Хофстра. Работал в юридической фирме по недвижимости Dreyer & Traub, где одним из его клиентов был Дональд Трамп.

Имя Стива Уиткоффа стало широко известно в мире недавно. Он приложил руку к перемирию между Израилем и ХАМАС накануне инаугурации Дональда Трампа.

Кроме этого, в феврале соратник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф прибыл в Москву из Вашингтона на своем личном самолете бизнес-класса Gulfstream. Официальная версия – доверенное лицо Трампа и миллиардер приехал забрать освобожденного Кремлем американского узника Марка Фогеля.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев и Вашингтон возобновили работу. Украина надеется, что на уже на следующей неделе состоится содержательная встреча между командами обеих стран.