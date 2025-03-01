Романтический ужин на 8 марта ударит по кошельку

Главное – создать атмосферу, а есть можно не только традиционные продукты для романтического ужина

8 марта – это день, когда многие мужчины пытаются удивить своих любимых романтическим ужином. Однако в этом году такое празднование может существенно ударить по кошельку.

Рост цен на продукты питания, особенно на мясо и рыбу, делает праздничный стол значительно дороже. Если вы планируете ужин в ресторане, будьте готовы к тому, что цены на праздничное меню выросли. Средний чек на двоих в ресторане среднего класса может составлять от 1500 до 2000 гривен, при условии, что вы не выберете дорогое вино.

Альтернативой может стать домашний ужин, но и здесь придется потратиться. Однако это позволит вам создать более уютную и интимную атмосферу. "Телеграф" разобрался, сколько обойдется домашний ужин на праздник. Традиционно к романтическим блюдам относятся устрицы, клубника, игристое вино и должно быть основное блюдо из рыбы или мяса.

Основное блюдо дешевое не будет. Чтобы вы не выбрали – красную рыбу, свинину или говядину – стейк получится недешевым. За килограмм лосося в одном из магазинов столицы просят почти 650 грн, за кг стейка Оссобуко – 449,86 грн, дешевле всего обойдется свинина – грудинка затянет на 205,87 грн/кг.

Стоимость стейка

Почти непременная спутница романтических вечеров в марте не подешевела – за килограмм клубники просят 469,9 грн. Устрицы можно заказать как более дешевые, так и более дорогие — они будут отличаться размером и происхождением. Цена за штуку варьируется от 25,9 до 59,9 грн.

Цена на устрице

Цена на клубнику

Если ваш вечер будет сопровождаться алкогольными напитками, то стоит заложить немалую сумму, если хочется удивить спутницу настоящим шампанским. Она стоит почти 850 грн за бутылку. Игристое вино другого происхождения – почти в пять раз дешевле. Самая низкая цена – около 160 грн.

Цена на игристые вина

Если вы будете готовить блюда самостоятельно, это позволит сэкономить средства и придаст ужин особого шарма. Можно также заменить более дорогие продукты более доступными, например приготовить белую рыбу, вместо красной — главное внимание и атмосфера.

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