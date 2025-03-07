С 8 Марта, коллеги! Теплые и короткие поздравления с наступающим для женщин на работе

Поздравьте коллег, родственников и друзей с 8 марта

В этом году праздник Международный женский день 8 марта припадает на субботу, так что многие женщины, особенно в трудовых коллективах, начинают отмечать праздник еще с пятницы. А значит самое время поздравить коллег и друзей сегодня, в пятницу. Для этого можно использовать милые картинки и открытки, отправив их в соцсетях и мессенджерах, сопроводив теплыми словами и пожеланиями.

"Телеграф" подготовил яркие картинки и открытки, чтобы вы могли отправить близким к празднику. А слова поздравлений своими словами точно покорят сердца женщин.

В такой светлый прекрасный день спешу пожелать Вам море позитива и положительных эмоций, счастья, здоровья, успехов в работе. Терпения и гармонии, любви и верных друзей.

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Дорогие наши дамы! Хотим поздравить вас с днем ​​8 Марта! Желаем вам солнечных улыбок, радости в душе, любви в сердце, отличного настроения, крепкой и верной дружбы, а также большой любви! Любите и будьте любимы! Пусть вас ценят на работе, повышают зарплату и выдают премию почаще!

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Дорогие коллеги! Поздравляю вас с хорошим весенним праздником – 8 марта. Хочется, чтобы на ваших лицах всегда сияли искренние улыбки, а хорошее настроение сопровождало на всем жизненном пути. Желаем мира, согласия, любви.

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Дорогие сотрудницы! Поздравляем вас со светлым днем ​​8 марта. Пусть Бог дарит вам здоровье, а люди не обделяют своей добротой, которой вы непременно заслуживаете. С праздником!

Дорогие коллеги! Разрешите поздравить вас со светлым весенним праздником 8 марта. Хочу пожелать вам всем мира, здоровья и хорошего настроения. Также благополучие ваше пусть будет достаточным, чтобы жизнь не обременяла мелочные бытовые невзгоды.

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В этот весенний праздник улыбок хочется пожелать всегда летать, как ласточка, быть такой же нежной, но одновременно пробивной и целеустремленной, как подснежник, цвести и пахнуть, как роза, наполнять всех радостью и вдохновением, как легкий ветерок!

Уважаемые коллеги, поздравляем Вас с 8 марта, с этим замечательным весенним праздником. Желаем приподнятого настроения и положительных эмоций. Пусть вас всегда согревает любовь близких и друзей.

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Прекрасную половину нашего офиса – с милым праздником Весны, Красоты и Любви! Пожелать хочется обычного, но самого важного для каждой женщины: увлекательной любви, надежного мужского плеча, исполнения всех желаний и даже капризов, а также стремительного продвижения по карьерной лестнице!

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