"Игра в кальмара" добралась до "Новой почты": в сети обсуждают курьезное фото

В сети уже начали комментировать забавную задумку компании

На фоне нашумевшего сериала "Игра в кальмара 2", который сейчас активно смотрят и обсуждают, "Новая почта" решила не отставать от тренда и забавно использовала образ одного из участников игры. В сети уже начали обсуждать курьезное фото.

Соответствующая фотография была опубликована на официальной странице "Новой почты" в социальной сети Х (бывший Twitter).

"Всю ночь смотрел Игру в кальмара и пришел с утра в отделение", — говорится в подписи под фотографией.

Сотрудник компании стоит в маске с треугольником, прямо такой, какая была в сериале.

Отметим, что знаки на масках имеют разные значения. Например, "квадраты" — наблюдают за другими рабочими и игроками. "Треугольники" — являются охранниками и вооружены, а "круги" – это рабочие, занимающиеся уборкой и утилизацией.

Таким образом, можно сделать вывод, что на фото — охранник "Новой почты".

К слову, в сети уже начали комментировать забавную задумку компании.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что компания "Новая почта" побила рекорд по отправке посылок. Он был зафиксирован в конце 2024 года.