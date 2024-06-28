В те времена даже запустили байку о том, что макаронные фабрики настроены на выпуск патронов для автомата Калашникова.

Люди в Советском Союзе особо не перебирали едой. Ведь именно в те времена был яростный дефицит не только на мясные, но и макаронные изделия. Тогда не знали, что такое "макароны из твердых сортов пшеницы", а употребляли то, что было на полках магазинов, или готовили сами.

"Телеграф" расскажет, какие в СССР были макароны и почему они слипались в ком при варке.

Следует заметить, что тогда людям очень редко в руки попадала правильная пшеница. Даже изготовляя макароны туда подсовывали плохую пшеницу. Сейчас ее в народе привыкли называть "не из твердых сортов", даже до сих пор на полках супермаркетов можно увидеть такие продукты. Главное их отличие в том, что они стоят дешевле.

Стоит добавить и то, что вся макаронная продукция имела устойчивую тенденцию к излишней "разварке" и дальнейшему склеиванию. Во избежание склеивания их выкладывали в дуршлаг и дополнительно промывали. Иначе получалась специфическая кашица. Лайфхак от "Телеграфа", который позволит приготовить макароны втрое быстрее.

Позже люди прибегали к тому, чтобы смазывать макароны в готовом виде растительным маслом или сливочным маслом. Хотя второй вариант из-за дефицита был доступен далеко не каждому. Сами макаронные изделия из-за плохой пшеницы имели в своем составе много крахмала, что именно при варке и склеивалось в комочки. Кстати, мы уже рассказывали, как в быту использовали воду из-под макарон.

По поводу разнообразия, согласно ГОСТу 875-69 в СССР были такие макароны: рожки, перья, соломка, вермишель, лапша, фигурные макароны и какой-то в зависимости от диаметра макароны трубчатые делили: на соломку — 4 мм, специальные — 4,1 — 5,5 мм, простые — 5,6 — 7 мм, любительские — более 7 мм. Последние позволили запустить байку о том, что макаронные и сигаретные фабрики настроены на выпуск патронов для автомата Калашникова.

"Телеграф" собрал подборку фото, как выглядели макаронные изделия в СССР. А также показали фото, как выглядят макароны после распада Советского Союза.

Макароны в СССР

Макароны в 2024 году

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