Раритетный счетчик из СССР продают за смешные деньги (фото)

Имеет оригинальную коробочку и инструкцию

В сети сейчас продается немало странных и старых вещей из СССР. Так, например, по довольно низкой цене можно приобрести оригинальный советский электросчетчик.

Соответствующее объявление размещено на сайте по продаже подержанных товаров. В объявлении указано, что счетчик новый и не эксплуатировался.

Как видно на фото, у него идеальное состояние: без царапин, потертостей и трещин. Продается счетчик в родной коробочке с инструкцией.

"Электросчетчик типа СО-2. СССР. 1956 год. Литовская ССР, Вильнюс", — говорится в сообщении.

Стоимость счетчика составляет до аукциона 420 грн, а после 400 грн. Заметим, что это рабочий прибор, по словам продавца.

Добавим, что счетчик СО-2 – традиционная модель однофазного электросчетчика индукционного типа. Однако сейчас в домах используются более современные модели, но эти тоже встречаются.

Напомним, что сейчас также продают культовые советские духи. Раритетные духи "ELVA" можно приобрести за 1000 грн. Есть вариант по более доступной цене – "Красная Москва" за 400 грн.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Украине продают кафель с аквариумными рыбками времен СССР по цене нового телефона.