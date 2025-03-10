Дело в Зеленском? Трамп не возобновит военную помощь Украине пока... — Bild

На позицию Трампа могли повлиять российские дипломаты

Дональд Трамп не рассматривает Владимира Зеленского как партнера, а видит в нем препятствие. В администрации президента США могут использовать политическое давление, чтобы вынудить украинского лидера уйти в отставку.

Об этом сообщает Bild со ссылкой на источники в Вашингтоне. По информации издания, Трамп может не разблокировать военную помощь Украине, пока Зеленский остается на своем посту.

Кроме того, в его администрации рассматривают кандидатов на смену действующему президенту.

Среди вероятных преемников Зеленского называют экс-премьера Юлию Тимошенко, экс-президента Петра Порошенко и бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Ранее стало известно, что на прошлой неделе американские чиновники провели встречи с представителями украинской оппозиции.

По словам немецкого политолога Томаса Егера, на позицию Трампа могли повлиять как российские дипломаты, так и личная обида на Зеленского. Он напомнил, что в 2019 году Трамп пытался заставить украинского президента предоставить компромат на Гантера Байдена, но тот отказался.

Издание предположило, что Москва могла высказать позицию, что с действующим президентом Украины мирные переговоры будут невозможны.

Напомним, ранее Телеграф рассказывал, что Украина не согласится на перемирие на суше, поскольку это даст России возможность восстановить войска и подготовиться к новым атакам.