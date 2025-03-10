У Зеленского объяснили, на какое перемирие не пойдет Украина

Киев готов обсуждать перемирие только в отдельных областях

Украина не согласится на перемирие на суше, поскольку это позволит России возобновить войска и подготовиться к новым атакам. В то же время, Киев готов обсуждать ограниченное перемирие в отдельных сферах.

Об этом во время телеэтера заявил советник главы Офиса президента Сергей Лещенко, передает Укринформ. По его словам, Украина предлагает прекращение огня в небе и море.

Это перемирие будет касаться использования дронов, ракет, баллистики.

"Мы обязуемся не атаковать. Это, кстати, парадоксально. Ведь у нас в Черном море инициатива в руках. Также предлагаем энергетику не атаковать. То есть Трамп постоянно рождает инициативы для того, чтобы в переговорном процессе своему визаву подводить к нужному ему результату. Но и у Украины есть что ответить. Вы хотите перемирие – мы готовы. Однако не на суше, где Путин сможет взять перемирие на несколько месяцев: подлечить раненых, набрать пехоту в Северной Корее – и возобновить эту войну", – объяснил Лещенко.

Он также отметил критическую важность американской помощи, однако отметил, что 70% поражений наносятся именно дронами.

"Здесь американская помощь критическая, но не настолько, чтобы остановить боевые действия на тех условиях, которые навязывают Украину", – добавил советник.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что перемирие станет главной темой встречи и США и Украины 11 марта, в Саудовской Аравии.