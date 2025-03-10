Трамп неожиданно прокомментировал учения России, Китая и Ирана

Президент США считает Америку сильнее Ирана, России и Китая

В понедельник, 10 марта, Иран, Китай и Россия начали ежегодные совместные учения "Пояс безопасности-2025" в Оманском заливе. Президент США Дональд Трамп прокомментировал эти маневры.

Об этом сообщает издание CNN. Аналитики говорят, что такие боевые тренировки — это укрепление отношений между тремя авторитарными государствами, стремящимися противостоять влиянию Америки и западному порядку. Но в этом году они приобретают особое значение из-за политики новоизбранного президента США Дональда Трампа, который отдаляет Америку от Европы и сближается с Россией.

Впрочем, Трамп заявил, что его "совсем не беспокоят" военные учения, ведь США сильнее Ирана, Китая и России. "Мы сильнее всех. Мы имеем больше мощности, чем все они", — сказал президент США.

В то же время, в американских законодателей другое мнение. Как отмечает издание, в Вашингтоне опасаются из-за развития партнерства между Россией, Китаем, Ираном и Северной Кореей. Это лишь усугубляет угрозу не только в одном регионе мира, а, возможно, в нескольких одновременно.

Что известно о военных учениях "Пояс-безопасности-2025"

В Оманском заливе начались совместные военные учения Ирана, Китая и России. В них принимают участие 15 военных кораблей, судов и катеров разных категорий. Россия выставила корветы "Резкий" и "Герой России Алдар Циденжапов", танкер "Печенга" Тихоокеанского флота, Китай выступил с эсминцем, оснащенным управляемыми ракетами 052D Baotou. Иран демонстрирует силу с помощью корвета-невидимки и патрульного корабля.

Где расположен Оманский залив

В рамках учений участники будут имитировать удары по морским целям, операции по осмотру и захвату, а также выполнять поисково-спасательные задачи.

Ранее "Телеграф" писал, что Трамп обещает возобновить предоставление разведывательных данных Украине.