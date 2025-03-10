Справа в Зеленському? Трамп не відновить військову допомогу Україні поки... — Bild

На позицію Трампа могли повпливати російські дипломати

Дональд Трамп не розглядає Володимира Зеленського як партнера, а бачить у ньому перешкоду. В адміністрації президента США можуть використати політичний тиск, щоб змусити українського лідера піти у відставку.

Про це повідомляє Bild з посиланням на джерела у Вашингтоні. За інформацією видання, Трамп може не розблокувати військову допомогу Україні, поки Зеленський залишається на своїй посаді.

Крім того, у його адміністрації розглядають кандидатів на зміну чинному президенту.

Серед імовірних наступників Зеленського називають експрем’єрку Юлію Тимошенко, експрезидента Петра Порошенка та колишнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Раніше стало відомо, що минулого тижня американські чиновники вже провели зустрічі з представниками української опозиції.

За словами німецького політолога Томаса Єгера, на позицію Трампа могли вплинути як російські дипломати, так і особиста образа на Зеленського. Він нагадав, що у 2019 році Трамп намагався змусити українського президента надати компромат на Гантера Байдена, але той відмовився.

Видання також припустило, що Москва могла висловити позицію, що з чинним президентом України мирні переговори будуть неможливими.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що Україна не погодиться на перемир’я на суходолі, оскільки це дасть Росії можливість відновити війська та підготуватися до нових атак.