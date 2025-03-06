Зеленский назвал первые шаги к миру: как хочет остановить войну

Украина готова работать 24/7 ради мира: заявления Зеленского.

Президент Украины Владимир Зеленский поделился своим видением первых шагов к установлению мира. Он подчеркнул, что Украина готовит практические предложения, которые могут стать основой для всеобъемлющего урегулирования конфликта.

На своей официальной странице Зеленский предложил установить "тишину" как на небе, так и на море. Это предполагает:

Остановка ударов ракет, дронов и бомб по энергетической и другой гражданской инфраструктуре.

по энергетической и другой гражданской инфраструктуре. Прекращение боевых операций в Черном море, что позволит избежать дальнейшей эскалации.

Президент назвал эти шаги прологом к более широкому урегулированию, подчеркнув, что война должна быть остановлена как можно быстрее.

Украина готова работать круглосуточно вместе с партнерами в Америке и Европе ради достижения мира. Зеленский анонсировал свой визит в Саудовскую Аравию, где планирует встретиться с Наследным принцем. После этого команда останется в стране для дальнейшего сотрудничества с американскими партнерами.

Президент подчеркнул, что Украина больше всего заинтересована в быстром и надежном мире. Он подчеркнул, что страна работает исключительно конструктивно, как было обсуждено с Президентом Дональдом Трампом.

"Мы готовы работать 24/7 ради мира", — подытожил Зеленский, призвав к совместным усилиям для прекращения войны.

Ранее "Телеграф" писал о том, что США без колебаний пойдут на "полный" курс санкций против российских энергоносителей, если это поможет достичь прекращения огня в войне в Украине.