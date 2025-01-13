Пока РФ производит дроны на хлебозаводах, в Украине могут задавить оборонку штрафами — нардепка

Украинские производители оружия могут быть скованы штрафами, которые из-за несовершенства законодательства дублируются и создают непомерную нагрузку на предприятия. В результате количество таких производителей в будущем может существенно сократиться.

На это обращает внимание секретарь Национального инвестиционного совета при Президенте Украины и народный депутат Галина Янченко. Она в противовес приводит пример развития оборонной промышленности в России, где уже даже на хлебзаводах производят дроны.

"Пока фейсбук эксперты страдают маразмом и хотят вернуть ДУБЛИРУЮЩИЕ штрафы для Оборонки, на болотах уже хлебозаводы производят дроны. Агрессор накачивает свой ОПК деньгами", — пишет нардепка.

Она отмечает, что банки РФ получили разнарядку выдавать безлимитные кредиты производителям оружия – миллиарды на расширение военных заводов. Только производство боеприпасов нарастили с 600 тысяч в 2022 году до 2,5 миллионов снарядов в 2024 году.

"Расходы врага на войну, то есть на все, что может убивать украинцев, в 2025 году у них будут составлять 145 миллиардов долларов. Если партнеры прекратят помогать и продавать нам оружие — то все побежим к нашим производителям, а купить у них можно будет "ничего", потому что за кучей ограничений и штрафов, в ближайшем будущем, в Украине некому будет производить", — добавляет Янченко.

Напомним, в комментарии "Телеграфу" Галина Янченко рассказала о дублировании этих же штрафов для оборонных предприятий, а также о том, что поставка некачественного вооружения или ее срыв следует расследовать как уголовное дело.