Электронный или бумажный военный билет? Что нужно для трудоустройства военнообязанным

Работодатель должен вести воинский учет своих работников

В условиях военного положения и всеобщей мобилизации в Украине военнообязанные граждане обязаны иметь актуальный военно-учетный документ (ВУД) для трудоустройства. Однако важно знать, что электронный ВУД имеет такую же юридическую силу, как бумажный.

Об этом сообщил адвокат Юрий Айвазян на портале "Юристи.UA". Согласно действующему законодательству все предприятия, учреждения и организации должны вести воинский учет своих работников.

Именно поэтому при трудоустройстве военнообязанные граждане должны предъявлять актуальный военный билет. При этом, по словам юриста, электронного документа в приложении "Резерв+" вполне достаточно, чтобы выполнить это требование.

Проблемы с принятием электронного ВУД

Несмотря на законность электронного ВУД, некоторые работодатели все еще настаивают на предоставлении бумажных документов. Так, к юристам обратился мужчина, который заявил, что не может трудоустроиться в ряды ГСЧС из-за отказа признать его электронный документ.

Юридическая позиция

Адвокат Юрий Айвазян подчеркнул, что такие требования работодателя противоречат действующим нормам:

"Не вижу для этого никаких оснований. Ваш е-ВУД имеет такую же юридическую силу, как и бумажный. Тем более, что в нем присутствуют все необходимые данные" — пояснил юрист.

Напоминаем, при подаче заявления в ЗАГС для регистрации брака необходимо указать информацию о военном учете. В частности, речь идет о месте учета, воинском звании, а также серии и номере военного билета или приписного удостоверения, если лицо является призывником.

В то же время, отсутствие военного билета не является основанием для отказа в регистрации брака. Аналогично, при разводе справка по ТЦК и СП не требуется. Семейное законодательство не предусматривает обязательное предоставление таких документов в случае подачи иска о расторжении брака.

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