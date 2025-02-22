Трамп отключит Украине Starlink? В СНБО дали прогноз

Вашингтон давит на Киев

В Центре противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины высказались по поводу риска отключения Украины от Starlink — спутниковой интернет-системы компании Илона Маска. О такой угрозе написали западные СМИ.

"Из-за новостей о Starlink точно не надо говорить "пропало все". Во-первых — не отключают. Во-вторых — есть альтернативные вещи, которые на фронте работают", — написал руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко в Telegram.

Напомним, издание Reuters со ссылкой на три источника сообщило, что у президента США Дональда Трампа рассматривают возможность отключения Украины от Starlink, если Киев не согласится подписать соглашение о доступе США к нашим редкоземельным ископаемым. Отключение Starlink стало бы очень большой проблемой для фронта. Так как без них связь на передовой была бы просто невозможна. Именно благодаря Starlink на фронте осуществляется координация, позволяющая контролировать оперативную обстановку. Терминалы дают возможность военным вообще иметь связь.

Как сообщал "Телеграф", офицер Армии обороны Израиля и военный аналитик Игаль Левин считает, что если США отключат Starlink, это будет прямая военная помощь Москве. Волонтер Мария Берлинская призвала военных позаботиться об альтернативной связи, ведь если не иметь плана Б — начнется хаос, мы потеряем очень много людей.