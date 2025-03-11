В России высказали радикальную позицию по поводу перемирия: что придумали на этот раз

В России считают такое перемирие неприемлемым

Москва не рассматривает возможность временного прекращения огня, заявив, что это только поможет Украине перегруппироваться. В Кремле считают, что Вашингтон использует эту инициативу в качестве повода для продолжения поставок оружия Киеву.

Об этом заявил депутат Госдумы РФ Виктор Соболев, комментируя предложение США по 30-дневному перемирию.

"Любое временное прекращение огня играет на руку Киеву, который использует это время для пополнения арсенала и перегруппировки сил. Это абсолютно неприемлемо", — сказал он.

В то же время, Украина выразила готовность рассмотреть предложение США, если Россия также на него согласится. В официальном заявлении Офиса президента отмечается, что Киев поддерживает идею 30-дневного прекращения огня, которое может быть продолжено по взаимному согласию сторон.

Согласно документу, в случае достижения договоренностей, Вашингтон возобновит военную помощь Украине и обмен разведывательной информацией.

Официального комментария по этой инициативе в Кремле пока не давали.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что у Трампа сделали ряд заявлений о переговорах с Украиной. Президенты США и Украины договорились как можно быстрее заключить всеобъемлющее соглашение о разработке важнейших минеральных ресурсов Украины.