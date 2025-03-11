Війна не буде заморожена: в ОП зробили заяву щодо мирного треку

Взаємність з боку Москви є ключем до досягнення миру

У вівторок, 11 березня, під час переговорів у Саудівській Аравії Україна висловила готовність прийняти пропозицію США щодо негайного введення тимчасового 30-денного припинення вогню.

Про це заявив голова Офісу президента Андрій Єрмак, який очолив українську делегацію в Джидді, за підсумками зустрічі.

"Наступного тижня ми домовилися, що на технічному рівні команди почнуть говорити про припинення вогню на 30 днів, будуть усі деталі", — сказав він.

На сайті Офісу президента йдеться, що Україна висловила готовність прийняти пропозицію США щодо негайного запровадження тимчасового, 30-денного режиму припинення вогню, який може бути продовжений за взаємною згодою сторін, за умови прийняття та одночасного виконання Російською Федерацією. Сполучені Штати доведуть до відома Росії, що взаємність з боку Москви є ключем до досягнення миру.

"Україна готова на 30 днів припинити вогонь. Якщо РФ хоче завершити війну, то вона має зробити те саме. Війна не буде заморожена, оскільки надалі очікуємо завершення війни в принципі", — написала радниця Єрмака Дарія Зарівна.

США, своєю чергою, зобов’язалися обговорити ці пропозиції з росіянами. Крім того, Київ та Вашингтон домовилися якнайшвидше підписати угоду з розробки родовищ мінеральних ресурсів, щоб зміцнити українську економіку та гарантувати довгострокове процвітання та безпеку України.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у США оптимістично налаштовані щодо підсумків переговорів у Саудівській Аравії між делегаціями Вашингтона та Києва. При цьому там не виключають, що незабаром буде озвучено "фантастичні новини для людства".