"Если РФ не прекратит огонь, то мы ..." Трамп сделал ряд важных заявлений

Президент США надеется на полное прекращение огня уже в ближайшие дни

Дональд Трамп надеется на то, что Россия согласится на прекращение огня. По его словам, он и его администрация собираюся встретиться с Владимиром Путиным в самое ближайшее время.

Кроме этого Трамп заявил о том, что он готов вновь пригласить президента Украины Владимира Зеленского в Белый дом и пообщаться с ним. Об этом массово сообщают Телеграмм-каналы.

"Если Путин согласится на перемирие, то это может сдвинуть всю ситуацию с войной на территории Украины с мертвой точки. Мы хотим завершить эту войну", — заявил Дональд Трамп.

Он также добавил, что "надеется на полное прекращение огня в ближайшие дни" и думает о том, что "поговорит с Путиным уже на этой неделе".

"Если Путин согласится прекратить огонь — это было бы 75% пути" — отметил президент США.

Кроме этого Трамп подчеркнул, что "если мы не заставим РФ прекратить огонь, то мы просто продолжим идти вперед".

Напомним, Украина готова принять предложение США о немедленном прекращении огня на фронте на 30 дней, но только если Россия тоже на это согласится. Вашингтон после завершения переговоров в Саудовской Аравии должен проинформировать российскую сторону об этом и узнать ее мнение по этому поводу.

Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте президента Украины. Отмечается, что США немедленно возобновят поставки вооружения и обмен разведывательной информацией.

"Украина выразила готовность принять предложение США по немедленному введению временного, 30-дневного режима прекращения огня, который может быть продлен по взаимному согласию сторон, при условии принятия и одновременного исполнения Российской Федерацией. Соединенные Штаты сообщат России, что взаимность со стороны России является ключом к достижению мира", — говорится в сообщении.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что соглашения о полезных ископаемых между Вашингтоном и Киевом, возможно, не будет достаточно для возобновления военной помощи и обмена разведданными.