Дают ли отсрочку от мобилизации, если жена беременна: что говорит закон
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Юристы рассказали, какие документы следует подготовить
Отсрочку от мобилизации мужчина может получить по семейным обстоятельствам. Вопрос о получении освобождения от призыва в случае беременности супруги вызывает множество вопросов.
Детальнее об этом рассказали юристы компании "INSEININ". Как отмечают специалисты, согласно статье 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" военнообязанные могут получить отсрочку на основании определенных семейных обстоятельств.
Однако беременность жены как отдельное основание для освобождения от мобилизации не отмечена. В законодательстве есть другая норма — "необходимость постоянного постороннего ухода". Если беременность сопровождается осложнениями, требующими постоянного внимания и поддержки, мужчина может претендовать на отсрочку. Это может касаться случаев, когда:
- жена имеет серьезные медицинские осложнения и нуждается в постоянном уходе;
- в семье уже есть несовершеннолетние дети, нуждающиеся в заботе.
Таким образом, сам факт беременности не является автоматическим основанием для отсрочки.
Как получить отсрочку
Чтобы получить отсрочку от мобилизации по беременности жены, для начала необходимо собрать документы:
- справка из медицинского учреждения о беременности (с указанием срока и возможных осложнений);
- медицинское заключение о состоянии жены — потребность в уходе (в случае осложнений);
- справка о составе семьи или свидетельство о браке;
- документы, подтверждающие наличие несовершеннолетних детей (свидетельства о рождении).
Затем следует подать заявление в ТЦК и СП по месту учета. После рассмотрения документов комиссия ТЦК принимает решение о предоставлении или отказе в отсрочке. В случае отказа мужчина имеет право обжаловать решение в судебном порядке.
Юристы добавили, что беременность жены не является однозначным основанием для освобождения от мобилизации. Однако если беременность сопровождается медицинскими осложнениями или в семье есть обстоятельства, требующие постоянного ухода со стороны мужчины, отсрочку можно получить. Важно внимательно подготовить необходимые документы и четко обосновать потребность в уходе при подаче заявления.
Ранее "Телеграф" писал, как оформить отсрочку от мобилизации по уходу за женой с инвалидностью. Заранее необходимо подготовить пакет документов.