Аспирантов могут мобилизовать, но не всех. Кто имеет право на отсрочку

Контрактники могут учиться только заочно

Отсрочка от мобилизации в Украине предоставляется не всем студентам и ученым. Однако изменения в законодательстве предусматривают некоторые исключения для отдельных категорий граждан.

В апреле 2024 года Верховная Рада Украины внесла поправки в законодательство, регулирующее прохождение военной службы, мобилизацию и воинский учет. Среди ключевых новшеств — возможность получить отсрочку для аспирантов, пишет 24 канал.

Отсрочку от призыва могут получить:

студенты высших учебных заведений в возрасте до 30 лет;

ученые с научными званиями;

штатные преподаватели вузов;

педагогические работники учреждений профессионального образования;

соискатели образования, отнесенные к интернатуре.

Впрочем, с 2025 года отсрочка будет предоставляться только аспирантам, обучающимся на бюджетной основе . Для контрактников остается возможность заочной формы обучения, которая не гарантирует освобождение от мобилизации.

Как подтвердить право на отсрочку

Для получения отсрочки аспиранту необходимо собрать следующий пакет документов:

паспорт гражданина Украины;

идентификационный код;

военно-учетный документ (военный билет или временное удостоверение);

справка об обучении по дневной форме (форма 20);

повестка о вызове (если была выдана).

После сбора документов необходимо пройти военно-врачебную комиссию (ВВК) и получить официальное подтверждение отсрочки.

Когда отсрочка может быть отменена

Отсрочка не действует в случае досрочного призыва на основе личного заявления или если аспирант получает военную или смежную с нацбезопасностью профессию. Также мобилизовать могут во время ежегодных оперативных отправлений.

Ранее "Телеграф" писал, кто не подлежит призыву в 2025 году. Получить отсрочку можно не только по состоянию здоровья, но и по особым семейным обстоятельствам.