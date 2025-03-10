Аспирантов могут мобилизовать, но не всех. Кто имеет право на отсрочку
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Контрактники могут учиться только заочно
Отсрочка от мобилизации в Украине предоставляется не всем студентам и ученым. Однако изменения в законодательстве предусматривают некоторые исключения для отдельных категорий граждан.
В апреле 2024 года Верховная Рада Украины внесла поправки в законодательство, регулирующее прохождение военной службы, мобилизацию и воинский учет. Среди ключевых новшеств — возможность получить отсрочку для аспирантов, пишет 24 канал.
Отсрочку от призыва могут получить:
- студенты высших учебных заведений в возрасте до 30 лет;
- ученые с научными званиями;
- штатные преподаватели вузов;
- педагогические работники учреждений профессионального образования;
- соискатели образования, отнесенные к интернатуре.
Впрочем, с 2025 года отсрочка будет предоставляться только аспирантам, обучающимся на бюджетной основе. Для контрактников остается возможность заочной формы обучения, которая не гарантирует освобождение от мобилизации.
Как подтвердить право на отсрочку
Для получения отсрочки аспиранту необходимо собрать следующий пакет документов:
- паспорт гражданина Украины;
- идентификационный код;
- военно-учетный документ (военный билет или временное удостоверение);
- справка об обучении по дневной форме (форма 20);
- повестка о вызове (если была выдана).
После сбора документов необходимо пройти военно-врачебную комиссию (ВВК) и получить официальное подтверждение отсрочки.
Когда отсрочка может быть отменена
Отсрочка не действует в случае досрочного призыва на основе личного заявления или если аспирант получает военную или смежную с нацбезопасностью профессию. Также мобилизовать могут во время ежегодных оперативных отправлений.
Ранее "Телеграф" писал, кто не подлежит призыву в 2025 году. Получить отсрочку можно не только по состоянию здоровья, но и по особым семейным обстоятельствам.