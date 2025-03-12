Ситуация в Судже усложняется? Где ВСУ могут создать буферную зону (карта)

ВСУ вряд ли покинут Курскую область, говорит военный обозреватель

Когда ВСУ начинали операцию в Курской области РФ, в регионе находилось около 10 тысяч российских военных. А сейчас для противодействия украинским силам их количество выросло до 60 тысяч.

Об этом в комментарии "Телеграфу" рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. По его словам, в течение семи месяцев именно здесь российская армия понесла одни из самых больших потерь.

Больше мнений военных экспертов о ситуации на Курщине читайте в публикации: "Репетиция распада России: 4 главных урока наступления ВСУ на Курскую область".

— Если в определенные периоды наибольшие потери враг нес на Кураховском или Покровском направлениях, то Курская область стабильно оставалась зоной, где российские войска теряли многих солдат и техники, — говорит военный эксперт.

По его мнению, еще один важный результат операции — она заставила врага сконцентрировать ресурсы в Курской области и отвлечь внимание других участков фронта в Украине. Это немаловажный фактор: ресурсы уничтожались не на оккупированных украинских территориях, а на их собственной земле. Враг не приобретал новые позиции – он просто терял живую силу и технику на своей территории.

— Государство, утратившее контроль над собственными территориями, лишается права выдвигать ультимативные требования как Украине, так и другим странам, — говорит Коваленко.

По словам эксперта, в ближайшее время украинские силы вряд ли покинут Курскую область полностью. Безусловно, ситуация в Судже сложная: из-за почти полного уничтожения города оборону там удерживать тяжело.

— Хотя естественный рельеф позволяет создать определенные оборонительные линии, городские бои в таких условиях крайне сложны. Поэтому в ближайшее время в Курской области, вероятно, будет формироваться буферная зона к югу и юго-западу от Суджи. Россиянам не удастся быстро установить контроль над этой территорией – бои будут продолжаться, и они вынуждены будут тратить на это ресурсы, — считает Коваленко.

Буферная зона будет формироваться к югу и юго-западу от Суджи

Напомним, ранее "Телеграф" писал: российские пропагандистские СМИ сообщают, что армия РФ якобы продвигается в Судже, публикуя видео из отдельных районов города. Однако продвижение окупантов официально не подтверждалось Генштабом ВСУ. Также часть города отделяет река, которая может повлиять на наступательные действия россиян.