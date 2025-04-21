"Этот вопрос безопасности". Демограф оценил необходимость понижения мобилизационного возраста

Если не будет страны, о какой демографии можно говорить, отметил он

Снижение мобилизационного возраста до 18 лет периодически обсуждается в Украине. Если такое решение будет принято, это негативно скажется на демографической ситуации в Украине, однако это может быть необходимо, чтобы сохранить страну.

Как пояснил доктор экономических наук, заместитель директора Института демографии и проблем качества жизни НАН Украины Александр Гладун в интервью "РБК-Украина", украинцы, которым сейчас по 18-25 лет родились в период самого низкого уровня рождаемости. Он наблюдался в 2001 году и еще пять следующих лет.

"Если многие из них погибнут, то в следующих поколениях воспроизведется еще меньше людей", — говорит он.

Снижение мобилизационного возраста может буть необходимым

Однако, по его словам, это взгляд со стороны демографии. Решение по этому поводу должны принимать военные. Если без мобилизации 18-25-летних не удастся сохранить Украину, такое решение должно быть принято.

"Это с точки зрения демографии, а с политической – снижение мобилизационного возраста – это дело военных. Они должны считать свои потребности в возрастных категориях, и если есть необходимость в 18-25-летних – тогда нужно мобилизовать. Иначе не будет страны, и тогда о какой демографии можно говорить?", — отметил Гладун.

Юноши могут служить в тыловых частях

Он отметил, что даже если мобилизационный возраст снизят до 18 лет, это вовсе не означает, что юношей "сразу отправят на передовую и там они погибнут". Потому что, напомнил специалист, на одного человека на фронте необходимо 5-6 человек в тыловом обеспечении.

"Те, кто разрабатывает программы для дронов, аналитическое наведение ракет – они не на передовой. Поэтому это должно быть решение военных. Потому что представьте, что не призвали 20 тысяч человек и из-за этого страну уничтожили. Тогда Россия захватит наши территории, навяжет свое гражданство и нашу молодежь призовет в свою армию, чтобы воевали против нас", — сказал Гладун.

Он напомнил, что именно так было на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Там из местного населения сформировали два корпуса и отправили воевать против украинской армии. Большинство мобилизованных погибли.

"Поэтому вопрос безопасности должен преобладать, а параллельно с этим должны решаться демографические проблемы", — резюмировал заместитель директора Института демографии и проблем качества жизни НАН Украины.

Напомним, полковник ВСУ, депутат Верховной Рады Сергей Рудык в интервью "Телеграфу" заявил, что украинским властям не нужно расширять границы мобилизационного возраста. Вместо этого надо обратить внимание на некоторые категории граждан, обученных обращению с оружием, которые годами отсиживаются в тылу.