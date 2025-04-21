Курьез на Fox News не случайность? Почему в США назвали Киев российским

Канал до сих пор не объяснил инцидент

Несколько громких ошибок во время трансляции на американском телеканале Fox News могли быть не сбоем. То, что во время программы Киев назвали российским, может иметь определенный политический контекст.

Об этом рассказал Вадим Городской, специалист по адвокации и медиа, в эфире Киев24. По его мнению, FOX – канал, с определенными политическими взглядами. К тому же, на нескольких программах были спикеры, которые так или иначе транслировали российские нарративы.

"Этот инцидент, он усиливает такой российский нарратив о том, что якобы Украина и ее ключевые города — это часть России, и вот как-то надо его присоединять или что", — говорит Городской.

Он добавляет, что в любом случае была ли это ошибка или умышленное решение, такая трансляция очень странная. А самое удивительное, что в течение получаса никто не замечал ошибку. И к тому же канал до сих пор не то, что не извинился, он даже не объяснил ситуацию. Fox News фактически проигнорировал собственноручно созданный международный скандал.

Что предшествовало

20 апреля на Пасху телеканал FOXNEWS запустил прямой эфир из России, Ватикана и Украины. Транслировали богослужение. Канал показал трансляцию главы РПЦ патриарха Кирилла (Владимир Гундяев), поддерживающего войну в Украине и риторику главы РФ Владимира Путина.

Кроме этого, в своем сюжете они указали Киев как российский город. Позже ошибку с украинской столицей поправили, однако патриарха показывать не перестали.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что США оказывают давление на Украину, чтобы она согласилась на предложения президента США Дональда Трампа для прекращения войны.