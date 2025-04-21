Папа ликвидировал аварию в Чернобыле: что известно о родителях Кличко и как выглядят

Отец политика скончался от онкологии

Виталий Кличко был одним из самых успешных боксеров мира и обладателем титула абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе. Уже более 10 лет он является мэром Киева, которому недавно чуть не сломали микрофон депутаты столичного совета. А вот со своими родителями политик редко появлялся на публике.

"Телеграф" расскажет больше о родителях мэра Киева.

Что известно о родителях Виталия Кличко

Виталий Кличко родился в селе Беловодское в Киргизстане. Неподалеку дислоцировалась военная часть и аэродром, где служил отец Виталия — Владимир Радионович. Из-за его профессии семья часто переезжала.

Родители Виталия Кличко в молодости, фото из сети

В целом род Кличко по отцовской линии происходит из Черкасщины и имеет казацкое происхождение. А вот бабушка будущего политика была еврейкой. Во время Второй мировой войны она находилась в нацистском гетто. Женщина едва вышла оттуда живой благодаря будущему мужу и дедушке Кличко, который спас ей жизнь. Некоторых родственников нацисты расстреляли. В то же время отдельные члены семьи по линии отца погибли во время Голодомора и сталинских репрессий.

Родственники Кличко имели сложную судьбу, фото из сети

Со временем семья переехала в Чехословакию, а в 1985 году Владимира перевели на работу в Киев. Здесь он получил звание генерал-майора. В 2000-х годах Владимир был назначен военным атташе Украины в Германии.

Отец Кличко сделал военную карьеру, фото из сети

В 2011 году отец Кличко умер от рака. Ему было 64 года. Врачи связывали развитие онкологии из-за радиационного облучения, ведь Владимир был одним из ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Его похоронили в селе Гнедин, что на Киевщине.

Что касается мамы Кличко — Надежды, то она тоже родилась в Украине. Ее отец обладал крепким физическим здоровьем, которое передалось и внукам. Надежда познакомилась с будущим мужем, когда была студенткой педагогического вуза. Она приняла армейскую жизнь Владимира и переезжала вместе с ним. Надежда работала учительницей начальных классов. Сейчас женщина ведет непубличный образ жизни. Она находится на пенсии.

Мама Кличко была учительницей, фото из сети

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядит бывший избранник премьер-министра Италии Джорджи Мэлони. Они разорвали отношения со скандалом.