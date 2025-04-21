Укр

Папа ликвидировал аварию в Чернобыле: что известно о родителях Кличко и как выглядят

Автор
Виктория Козар
Дата публикации
Читати українською
Автор
Родители Виталия Кличко
Родители Виталия Кличко. Фото Коллаж "Телеграфа"

Отец политика скончался от онкологии

Виталий Кличко был одним из самых успешных боксеров мира и обладателем титула абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе. Уже более 10 лет он является мэром Киева, которому недавно чуть не сломали микрофон депутаты столичного совета. А вот со своими родителями политик редко появлялся на публике.

"Телеграф" расскажет больше о родителях мэра Киева.

Что известно о родителях Виталия Кличко

Виталий Кличко родился в селе Беловодское в Киргизстане. Неподалеку дислоцировалась военная часть и аэродром, где служил отец Виталия — Владимир Радионович. Из-за его профессии семья часто переезжала.

Родители Виталия Кличко в молодости
Родители Виталия Кличко в молодости, фото из сети

В целом род Кличко по отцовской линии происходит из Черкасщины и имеет казацкое происхождение. А вот бабушка будущего политика была еврейкой. Во время Второй мировой войны она находилась в нацистском гетто. Женщина едва вышла оттуда живой благодаря будущему мужу и дедушке Кличко, который спас ей жизнь. Некоторых родственников нацисты расстреляли. В то же время отдельные члены семьи по линии отца погибли во время Голодомора и сталинских репрессий.

Семья Виталия Кличко
Родственники Кличко имели сложную судьбу, фото из сети

Со временем семья переехала в Чехословакию, а в 1985 году Владимира перевели на работу в Киев. Здесь он получил звание генерал-майора. В 2000-х годах Владимир был назначен военным атташе Украины в Германии.

Отец Виталия Кличко
Отец Кличко сделал военную карьеру, фото из сети

В 2011 году отец Кличко умер от рака. Ему было 64 года. Врачи связывали развитие онкологии из-за радиационного облучения, ведь Владимир был одним из ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Его похоронили в селе Гнедин, что на Киевщине.

Что касается мамы Кличко — Надежды, то она тоже родилась в Украине. Ее отец обладал крепким физическим здоровьем, которое передалось и внукам. Надежда познакомилась с будущим мужем, когда была студенткой педагогического вуза. Она приняла армейскую жизнь Владимира и переезжала вместе с ним. Надежда работала учительницей начальных классов. Сейчас женщина ведет непубличный образ жизни. Она находится на пенсии.

Мама Виталия Кличко
Мама Кличко была учительницей, фото из сети

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядит бывший избранник премьер-министра Италии Джорджи Мэлони. Они разорвали отношения со скандалом.

Теги:
#Виталий Кличко #Отцы