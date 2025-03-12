ВСУ частично вышли из Курской области? Forbes о ситуации на фронте (карта)

Серия ударов российских БПЛА якобы выбила из строя десятки украинских транспортных средств

Часть военных ВСУ могла покинуть Курскую область, где у россиян недавно был успех, и эвакуироваться на украинскую сторону границы. Речь идет, в том числе, и об одних из самых боеспособных бригад.

Об этом пишет Forbes. В журнале указано, что 25 февраля серия ударов российских БПЛА якобы выбила из строя десятки украинских транспортных средств вдоль главной дороги в Суджу, которая является основной базой для 10-тысячного украинского войска.

"Это был день, когда вы начали беспокоиться о Курске", — подчеркнул независимый аналитик Эндрю Перпетуа.

Спустя две недели основную часть украинских сил, включая некоторые из самых боеспособных бригад, эвакуировали из Курской области на территорию Украины.

"Моим друзьям удалось покинуть Курск, избежав окружения. Печально, что дошло до этого. Но что есть, то есть", — сказал украинский источник издания.

Ситуация в Курской области

В марте российские войска сумели добиться успехов в продвижении в Курской области. В Институте изучения войны считают, что именно решение Белого дома о прекращении обмена разведданными с Украиной могло иметь разрушительные последствия для украинских защитников.

В свежей сводке Генштаба от 12 марта сообщается, что в операционной зоне в Курской области подразделения Сил обороны Украины отразили 33 атаки российских войск.

Кроме этого, враг нанес 22 авиационных удара с применением 28 управляемых авиабомб, а также совершил 280 артиллерийских обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе девять — из реактивных систем залпового огня.

Справка: Силы обороны Украины приступили к операции в Курской области 6 августа 2024 года. Украинские войска поначалу взяли под контроль около сотни населенных пунктов в Курской области. В результате российских контратак часть территории была потеряна.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Генштабе объяснили заявления президента РФ Владимира Путина, что российские войска якобы вошли на территорию Украины через границу в Курской области.

Также напоминаем, что президент Украины Владимир Зеленский рассказал, на что Украина готова поменять Курскую область. Он подчеркнул, что этот регион не стоит записывать в наши территории. По словам главы государства, Украину интересуют только свои территории.