Одно условие и 100 долларов ваши. Как легко собрать такую сумму

Украинец получит 100 долларов, если будет экономить ежемесячно по около 400 гривен

Собрать 100 долларов можно, если в течение 11 лет откладывать по 1 гривне. Однако увеличив сумму сбережений до 10 долларов в месяц, можно насобирать около 4100 гривен гораздо быстрее.

"Телеграф" высчитал, сколько придется откладывать по 10 долларов ежемесячно, то есть по 411 гривен, согласно актуальному курсу продажи наличного доллара в "Минфине" в 41,10 гривны, чтобы иметь на руках 100 долларов.

Украинец, который ежемесячно будет откладывать по 10 долларов или 411 гривен, 100 долларов может получить уже через 10 месяцев. Но заметьте, что курс доллара может измениться, поэтому период отложений также может увеличиться.

Однако если такой вариант сбережений вас не устраивает и у вас минимальный заработок, то собрать 100 долларов можно и с помощью сэкономленных ежедневно 5 гривен. Заметьте, что на это потребуется более 2 лет.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, сколько ожидается выгоды и будет ли вообще заработок со 100 долларов, если украинец купит их в обменнике, а решит обменять в банке.