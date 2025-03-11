Россияне могли продвинутся в Курской области: что известно (карта)

На местах продолжаются тяжелые бои

Вражеские войска продолжают давление на украинских военнослужащих на Курщине. По информации осинт специалистов, у россиян есть значительные продвижения на этой территории. Однако официально данная информация не подтверждена.

В частности, по данным DeepState, враг продвинулся в районе Мирного и Зозулевки Курской области РФ. Изменения линии фронта отображается на карте. При этом военный обозреватель и майор запаса Алексей Гетьман в эфире "Киев 24" подчеркнул, что "миссия ВСУ на Курщине продолжает выполняться и она еще не исчерпана".

Наибольшая активность врага сейчас наблюдается на востоке, где они активно продвигаются в районе Мирного и Зозулевки. Также россияне закрепляются в восточной части города Суджа и продолжают стягивать сюда значительные силы.

ВСУ пытаются стабилизировать ситуацию, но дается им это крайне трудно. На правом фланге в районе Гуево, удалось немного остановить натиск северокорейский войск, которые "выполняют всю тяжелую работу за регулярные войска РФ".

Внимание на левом фланге Курской группировки сосредоточено вдоль границы с Сумщиной по отрезку Журавка-Новенькое. Противник активно пытается идти на Басовку, в это же время Силы Обороны пытаются остановить эти попытки.

При этом военный обозреватель и майор запаса Алексей Гетьман в эфире "Киев 24" подчеркнул, что "благодаря Курской операции мы имеем политические преимущества и военные…Если возникнет опасность окружения то никто не будет держаться за Курщину, об этом говорило командование сразу в начале этой операции".

Напомним, что сейчас угрозы окружения наших подразделений в Курской области нет. Подразделения осуществляют своевременные меры по маневру на выгодные рубежи обороны. Об этом написал главком ВСУ Александр Сырский, который накануне посетил операционную зону группировки войск Курск.

При этом российские войска продолжают пытаться перейти линию границы на Сумщине, а в сети появляются сообщения, что РФ якобы взяла под полный огневой контроль основную логистическую дорогу, ведущую к Судже в Курской области.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Генштабе объяснили заявления российского президента Владимира Путина, что российские войска якобы вошли на территорию Украины через границу в Курской области.