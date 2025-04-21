Посадка фасоли без ошибок: когда и как сеять, чтобы не потерять урожай

Раскрыт секрет богатого урожая фасоли

Фасоль — растение, которое очень чувствительное к заморозкам, поэтому особенно важно правильно выбрать время для ее посадки в открытую почву весной. Ранее мы писали, что фасоль нельзя сажать рядом с луком и перцем. Теперь рассказываем, когда и при каких условиях лучше всего сеять эту полезную культуру.

Многие дачники интересуются, в какое время лучше сажать фасоль. Своими советами и наблюдениями поделились опытные огородники, пишет prostoway.

Как правильно сажать фасоль весной

Перед посадкой переберите семена: удалите все мелкие, сморщенные и поврежденные.

Замочите фасоль в воде на 12 часов — это ускорит прорастание.

Для посадки выберите участок с рыхлой и плодородной почвой. При необходимости можно добавить немного извести.

Хорошими предшественниками на участке для фасоли будут тыква, капуста, картофель и кабачки. Нельзя ее сажать после других бобовых.

Семена заглубляйте на 3-4 см, расстояние между рядами должно составлять 30-40 см.

После посева обязательно полейте грядки теплой водой.

Когда можно сеять фасоль

Оптимальное время для посадки фасоли — конец апреля или начало мая. К этому моменту почва уже должна прогреться до 15 °C, а угроза весенних заморозков минует.

Ранее мы писали, что заморозки могут существенно навредить урожаю. "Телеграф" рассказал, какие овощи можно сажать в теплый апрель.