Посадка фасоли без ошибок: когда и как сеять, чтобы не потерять урожай
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Раскрыт секрет богатого урожая фасоли
Фасоль — растение, которое очень чувствительное к заморозкам, поэтому особенно важно правильно выбрать время для ее посадки в открытую почву весной. Ранее мы писали, что фасоль нельзя сажать рядом с луком и перцем. Теперь рассказываем, когда и при каких условиях лучше всего сеять эту полезную культуру.
Многие дачники интересуются, в какое время лучше сажать фасоль. Своими советами и наблюдениями поделились опытные огородники, пишет prostoway.
Как правильно сажать фасоль весной
- Перед посадкой переберите семена: удалите все мелкие, сморщенные и поврежденные.
- Замочите фасоль в воде на 12 часов — это ускорит прорастание.
- Для посадки выберите участок с рыхлой и плодородной почвой. При необходимости можно добавить немного извести.
- Хорошими предшественниками на участке для фасоли будут тыква, капуста, картофель и кабачки. Нельзя ее сажать после других бобовых.
- Семена заглубляйте на 3-4 см, расстояние между рядами должно составлять 30-40 см.
- После посева обязательно полейте грядки теплой водой.
Когда можно сеять фасоль
Оптимальное время для посадки фасоли — конец апреля или начало мая. К этому моменту почва уже должна прогреться до 15 °C, а угроза весенних заморозков минует.
Ранее мы писали, что заморозки могут существенно навредить урожаю. "Телеграф" рассказал, какие овощи можно сажать в теплый апрель.