А чего не сбили? В Польше жалуются, что российский Су-24МР нарушил воздушное пространство страны

Радиолокационные системы польской армии наблюдали за полетом самолета, а польские военные связались с российской стороной

В Польше заявили, что российский самолет-разведчик Су-24МР днем 11 февраля нарушил воздушное пространство страны. Он залетел в глубь польской территории на расстояние 6,5 км и находился в воздушном пространстве 1 минуту 12 секунд.

Об этом сообщило Оперативное командование Вооруженных Сил Польши. Отмечается, что борт вылетел из российского анклава в Европе, Калининградской области (бывшая Восточная Пруссия).

Радиолокационные системы польской армии наблюдали за полетом самолета, а польские военные связались с российской стороной. Там заявили, что был факт нарушения польского воздушного пространства и объяснили, что самолет якобы пострадал от сбоя навигационной системы.

Заместитель представителя Операционного командования Вооруженных сил Польши Эва Злотницкая, комментируя инцидент в эфире польского телеканала TVN 24, заявила, что российский Су-24МР якобы совершал планируемый тренировочный полет. Российская сторона официально не комментировала инцидент.

Су-24МР – советский разведывательный самолет тактического назначения, созданный на базе фронтового бомбардировщика Су-24. Предназначен для ведения комплексной разведки днем или ночью в радиусе до 400 км.

Отметим, что 24 ноября 2015 Турция в аналогичных условиях сбила российский самолет Су-24, который в течение 5 минут нарушал воздушное пространство страны. Турецкие истребители F-16 в течение 5 минут 10 раз предупредили россиян о нарушении воздушного пространства, после чего один из истребителей запустил по Су-24 ракету. Сбитый самолет упал на территории Сирии, оба его пилота были ликвидированы местными повстанцами.

Напомним, президент Польши Анджей Дуда заявил, что Варшава готова передать Киеву свои истребители МИГ-29. Однако только при условии, что союзники по Североатлантическому альянсу обеспечат безопасность польского неба, пока страна не получит новые самолеты.

24 октября 2024 временный поверенный Польши в Украине Петр Лукасевич заявил, что Варшава планирует передать свои истребители МиГ-29 Украине. По его словам, в Польше сейчас 10-15 таких самолетов, которые все еще используются как часть противовоздушной обороны. Лукасевич уточнил, что это произойдет, когда страна получит замену от союзников, чтобы усилить собственную обороноспособность.