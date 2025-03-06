Над Львовом "засекли" пассажирский самолет из Москвы? Что известно о загадочном рейсе

Борт направлялся в Турцию

Самолет из России, по данным радаров, якобы был замечен в украинском небе. Несмотря на закрытое воздушное пространство над Украиной, системы нередко "фиксируют" над нашей страной воздушные суда.из-за ошибок мониторинговіх программ.

Как свидетельствуют данные flightradar, пассажирский самолет турецких авиалиний (Turkish Airlines), рейс THY4GA 6 марта по дороге из Москвы в Стамбул (Турция) был зафиксирован в воздушном пространстве Украины. Воздушное судно якобы пролетело над Львовом и областью.

Самолет вылетел из аэропорта Внуково в столице России и направлялся в Стамбул. Во время полета он якобы вошел в воздушное пространство Украины.

Почему в украинском небе фиксируются самолеты

Как известно, с начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 воздушное пространство Украины остается закрытым. Однако системы наблюдения за воздушным движением периодически фиксируют гражданские воздушные суда над территорией разных регионов Украины. Это объясняется сбоем в системе наблюдения за воздушным движением.

Причин может быть несколько – передача ошибочных координат расположения воздушного судна, технические неполадки в работе наземных станций приема сигналов, перебои в работе системы GPS. Кроме того, это может быть связано с интенсивным применением в ходе войны средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Как рассказывал "Телеграф", ранее радары зафиксировали в небе Украины пассажирский самолет из Москвы. Он пролетел над Донбассом и залетел в Крым.