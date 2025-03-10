Над Украиной снова зафиксировали самолеты? Что известно о загадочных частных бортах

Это может иметь несколько объяснений

Самолеты в украинском небе периодически фиксируют радары, хотя воздушное пространство над нашей страной закрыто уже три года. Над западным регионом Украины системы наблюдения за полетами зафиксировали два частных самолета.

Об этом свидетельствуют данные flightradar. Самолеты, согласно данным радара, якобы пролетели над Закарпатьем. Страна регистрации одного из них — Чехия.

Как известно, с начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года воздушное пространство Украины остается полностью закрытым. Несмотря на это, системы наблюдения за воздушным движением нередко фиксируют гражданские воздушные суда над территорией разных регионов Украины. Это объясняется сбоем в системе наблюдения за воздушным движением, на самом деле самолеты над Украиной не летают.

Существует несколько причин, того, что над Украиной фиксируются самолеты – передача ошибочных координат расположения воздушного судна, технические неполадки в работе наземных станций приема сигналов, перебои в работе системы GPS. Кроме того, это может быть связано с интенсивным применением в ходе войны средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Как рассказывал "Телеграф", ранее радары зафиксировали в небе Украины пассажирский самолет из Москвы. Он пролетел над Донбассом и залетел в Крым.