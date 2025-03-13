Лавров выругался перед журналистами: посмотрите, что попало на видео (+18)

Такое с Лавровым происходит не впервые

Глава МИД РФ Сергей Лавров в очередной раз не сдержался и выругался на камеру. Его "мысли в слух" прозвучали перед встречей Владимира Путина и Александра Лукашенко.

Видео публикуют в сети. По словам российских СМИ, такая реакция Лаврова последовала после вопросов журналистов. Дескать, глава российского МИД не выдержал "каверзных вопросов".

"На**г я сюда пришел?", — задался вопросом Лавров.

Ролик моментально разлетелся по сети и вызвал бурную реакцию. Некоторые комментаторы отметили, что поведение Лаврова показывает уровень дипломатии в России.

Стоит отметить, что глава российской дипломатии уже далеко не первый раз позволяет себе такое поведение. Одной из самых его известных фраз является "Де**лы б*я". Её он произнес 11 августа 2015 года в ходе пресс-конференции с министром иностранных дел Саудовской Аравии Аделем аль-Джубейром.

С тех пор Лавров все чаще попадает в такие ситуации.

Напомним, ранее мы писали о том, что глава МИД РФ Сергей Лавров категорически высказался о миротворцах в Украине. По его словам, Москва не примет присутствия НАТО на территории Украины ни при каких условиях.