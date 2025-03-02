Укр

Лавров набросился на Зеленского с жесткими оскорблениями. Почему на этот раз

Автор
Анастасия Мокрик
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Сергей Лавров набросился с оскорблениями на Владимира Зеленского Новость обновлена 02 марта 2025, 12:46
Сергей Лавров набросился с оскорблениями на Владимира Зеленского. Фото Коллаж "Телеграфа"

Кроме того, Лавров сделал ряд других заявлений

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров назвал украинского президента Владимира Зеленского "чистым нацистом". Также он заявил, что тот — "предатель еврейского народа".

Такое заявление Лавров сделал интервью медиахолдингу "Красная звезда". Он также припомнил слова российского президента Путина в сторону Зеленского.

"Владимир Зеленский развернулся на 180 градусов из человека, который пришел к власти на лозунгах мира, на лозунгах "отстаньте вы от русского языка, это наш общий язык, наша общая культура" (это же все есть в интернете), и за полгода превратился в чистого нациста и, как правильно говорил президент России Владимир Владимирович Путин, в предателя еврейского народа", — сказал Лавров.

Кроме того, глава МИД РФ отличился и другими абсурдными заявлениями в ходе этого интервью:

  • "Дискуссия в Европе о миротворцах для Украины — это наглость, продолжение "науськивания" Киева на войну против России";
  • "В последние 500 лет все трагедии мира зарождались в Европе, США не были подстрекателями";
  • "Здравый смысл команды Трампа диктует "отойти в сторону" по Украине, а у команды Байдена победила гордыня";
  • "Появление европейских миротворцев на Украине будет означать, что для России не исчезнут первопричины кризиса";
  • "Россия и США признали, что не могут мыслить одинаково по всем вопросам мировой политики, но нельзя "доводить до войны";
  • "Предварительной подготовки в двустороннем формате ко встрече РФ и США в Эр-Рияде не было, команды готовились каждая у себя";

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Сергей Лавров задел Зеленского в ходе общения с журналистами после переговоров в Саудовской Аравии.

Теги:
#Сергей Лавров #МИД РФ #Владимир Зеленский