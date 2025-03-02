Лавров набросился на Зеленского с жесткими оскорблениями. Почему на этот раз
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Кроме того, Лавров сделал ряд других заявлений
Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров назвал украинского президента Владимира Зеленского "чистым нацистом". Также он заявил, что тот — "предатель еврейского народа".
Такое заявление Лавров сделал интервью медиахолдингу "Красная звезда". Он также припомнил слова российского президента Путина в сторону Зеленского.
"Владимир Зеленский развернулся на 180 градусов из человека, который пришел к власти на лозунгах мира, на лозунгах "отстаньте вы от русского языка, это наш общий язык, наша общая культура" (это же все есть в интернете), и за полгода превратился в чистого нациста и, как правильно говорил президент России Владимир Владимирович Путин, в предателя еврейского народа", — сказал Лавров.
Кроме того, глава МИД РФ отличился и другими абсурдными заявлениями в ходе этого интервью:
- "Дискуссия в Европе о миротворцах для Украины — это наглость, продолжение "науськивания" Киева на войну против России";
- "В последние 500 лет все трагедии мира зарождались в Европе, США не были подстрекателями";
- "Здравый смысл команды Трампа диктует "отойти в сторону" по Украине, а у команды Байдена победила гордыня";
- "Появление европейских миротворцев на Украине будет означать, что для России не исчезнут первопричины кризиса";
- "Россия и США признали, что не могут мыслить одинаково по всем вопросам мировой политики, но нельзя "доводить до войны";
- "Предварительной подготовки в двустороннем формате ко встрече РФ и США в Эр-Рияде не было, команды готовились каждая у себя";
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Сергей Лавров задел Зеленского в ходе общения с журналистами после переговоров в Саудовской Аравии.