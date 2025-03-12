Он упомянул о минских и стамбульских соглашениях

Украина сохранила бы границы 1991 года, но без Крыма и Донбасса. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что власти Украины для этого должны были идти на компромиссы с РФ, чтобы сохранить территорию.

Слова Лаврова приводит агентство "РИА Новости". Глава российского МИД подчеркнул, что украинским властям нужно было придерживаться Минских соглашений и стамбульской договоренности.

В частности, он заявил, что Украина осталась бы "в пределах 1991 года без Крыма и какой-то части Донбасса", если бы Киев шел на компромисс и реализовывал бы собственные инициативы.

"Если бы они сотрудничали и реализовывали свою же собственную инициативу, то у них все еще были бы границы 1991 года без Крыма, без какой-либо части Донбасса. Каждый раз, когда они обманывают, они проиграют. Этот процесс продолжается", — сказал Лавров в интервью американским блоггерам Эндрю Наполитано, Ларриоу Лауров.

Отметим, эта формулировка уже противоречит логике — отсутствие "Крыма и какой-то части Донбасса" нарушает границы 1991 года.

Напомним, что Украина готова принять предложение США о немедленном прекращении огня на фронте на 30 дней, но если Россия тоже на это согласится. Вашингтон по завершении переговоров в Саудовской Аравии должен проинформировать российскую сторону об этом и узнать ее мнение по этому поводу.

Ранее "Телеграф" писал, что президент США Дональд Трамп надеется на то, что Россия согласится на прекращение огня. По его словам, он и его администрация намерены встретиться с Владимиром Путиным уже в ближайшее время. В России на этот счет уже устроили истерику. Там заявили, что Москва не рассматривает возможность временного прекращения огня, заявив, что это лишь якобы поможет Украине перегруппироваться. В Кремле убеждены, что Вашингтон использует эту инициативу в качестве повода для продолжения поставок оружия Киеву.