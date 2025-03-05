Дочери Сергея Лаврова уже за 40 лет, она успешная бизнес-вумен и мама двоих детей

Сергей Лавров — глава Министерства иностранных дел и один из главных и циничных врунов кремлевской пропаганды. Он не только тщательно скрывает свою любовницу, но и личную жизнь в целом. Как оказалось, у соратника Путина есть законная жена и дочь Екатерина, которая родилась в Нью-Йорке и имеет американское гражданство.

"Телеграф" расскажет, что известно о Екатерине Винокуровой, которая родилась в США и сделала успешную карьеру в России.

Екатерина Винокурова — что известно о дочери Лаврова

Единственная дочь у Сергея Лаврова и его жены Марии родилась, когда он работал в Нью-Йорке — в 1982 году. Девочку назвали Екатериной и она сразу же получила американское гражданство. Известно, что Катя окончила школу в США и получила высшее образование в Колумбийском университете — там она изучала политологию. Позже она получила еще и диплом магистра по экономике в Лондоне.

Семья Лаврова

Однако карьеру в политике не сделала, а выбрала себе другой путь — в бизнес. Екатерина вернулась в Россию и стала работать директором российского отделения британского аукционного дома Christie’s, который занимается продажей антиквариата и предметов искусства. Со временем Лаврова обоснова собственный бизнес, а именно компанию Smart Art, которая занимается продвижением и развитием предметов искусства и является посредником между коллекционерами и художниками.

Известно, что в 2010 году Екатерина вышла замуж за российского бизнесмена Александра Винокурова, который входит в близкий круг путинского олигархата. Винокуров был среди российских бизнесменов, которых Путин пригласил на совещание после вторжения в Украину в феврале 2022 года для обсуждения обхода западных санкций.

К слову, о санкциях, несмотря на то, что Екатерина имеет американское гражданство, а ее муж — израильское, это не уберегло их от санкций Евросоюза. Винокуров пытался через суды отменить эти санкции, но у него ничего не получилось.

В браке Лавровой и Винокурова родились двое детей: сын — в 2010 году, и дочь — в 2013 году. Известно, что дочь Лаврова с мужем жили в России, как минимум до введения западных санкций. Отметим, что Винокуров — известный в России бизнесмен — он глава компании Marathon Group и главный акционер сети продуктовых супермаркетов "Магнит".

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