Лавров вилаявся перед журналістами: подивіться, що потрапило на відео (+18)

Таке з Лавровим відбувається не вперше

Глава МЗС РФ Сергій Лавров вкотре не стримався і вилаявся на камеру. Його "думки в слух" прозвучали перед зустріччю Володимира Путіна та Олександра Лукашенка.

Відео публікують у мережі. За словами російських ЗМІ, така реакція Лаврова відбулася після питань журналістів. Мовляв, глава російського МЗС не витримав "підступних питань".

"На**г я сюди прийшов?", — сказав Лавров.

Ролик моментально розлетівся по мережі і викликав бурхливу реакцію. Деякі коментатори наголосили, що поведінка Лаврова показує рівень дипломатії у Росії.

Варто зазначити, що глава російської дипломатії вже далеко не вперше дозволяє собі таку поведінку. Однією з найвідоміших його фраз є "Де**ли б*я". Її він виголосив 11 серпня 2015 року на прес-конференції з міністром закордонних справ Саудівської Аравії Аделем аль-Джубейром.

З того часу Лавров все частіше потрапляє у такі ситуації.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що глава МЗС РФ Сергій Лавров категорично висловився про миротворців в Україні. За його словами, Москва не прийме присутності НАТО на території України за жодних умов.