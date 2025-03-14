Медийщиков и деятелей культуры развернут обратно на границе, если те не покажут эти документы

Чтобы пересечь границу, деятелям культуры и представителям медиа необходимо иметь определенный список документов из 4 основных бумажек

Право пересекать границу в 2025 году имеет определенная категория военнообязанных. Среди них есть также деятели культуры и представители медиа. Для них теперь действует новый список документов.

Как сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко во время брифинга, передает Media Center Ukraine, кроме списка документов, которые должны быть у деятелей культуры и медийщиков, также есть еще обязательные условия для выезда через границу.

По его словам, такие лица должны иметь письмо от Министерства культуры, в котором есть информация о личности и куда она едет, а также письмо от иностранного представительства, куда или на какие меры следует такой человек. Последнее должно быть переведено на украинский язык.

Не стоит забывать и о наличии военно-учетного документа, в котором должны быть соответствующие отметки ТЦК.

"То есть это не отсрочка, не исключение из военного учета, это владельцы могут просто обновить свои военно-учетные данные и должны иметь военно-учетный документ либо в печатном виде, либо в электронной форме", — говорит Демченко.

В то же время, еще одним важным условием является подтверждение цели поездки на границе, в пункте пропуска.

"Если наши инспекторы выяснят, что человек заявлялся на какое-то мероприятие за пределами Украины, а фактически его цель поездки совсем другая, то ему может быть отказано в пересечении государственной границы Украины", — пояснил спикер Госпогранслужбы.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, при каких условиях мужчины будут выезжать за границу для перевозки гуманитарки.