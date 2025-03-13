Единственного кормильца в семье наказали за неявку по повестке: какой срок он получил

Обвиняемый утверждал, что его сын не может самостоятельно передвигаться

За уклонение от мобилизации судили мужчину в Полтавской области. Военнообязанный не явился на отправку в воинскую часть после получения повестки.

Об этом стало известно из приговора Диканского районного суда. Следствие выяснило, что мужчина, уроженец Диканьки, имеет на иждивении малолетнего ребенка.

Согласно заключению военно-врачебной комиссии (ВВК) от 9 ноября 2024 года, мужчина признан пригодным к военной службе. Ему была вручена повестка для явки в территориальный центр комплектования (ТЦК) и дальнейшее направление в воинскую часть. Однако он не явился на отправку.

Мужчина объяснил в суде, что не смог прибыть в ТЦК, ведь в тот день забирал своего сына из больницы в Полтаве. У его сына серьезные проблемы со здоровьем, из-за чего не может самостоятельно передвигаться — у мальчика нарушение походки.

Супруга мужчины также нуждается в постороннем уходе, поскольку болеет "рассеянным склерозом". Сейчас семья оформляет документы для получения инвалидности на жену и ребенка. Обвиняемый отметил, что он является единственным кормильцем в семье, без него близкие не смогут нормально существовать.

Несмотря на приведенные доводы, суд принял решение признать мужчину виновным по статье 336 Уголовного кодекса Украины и назначил наказание в виде трех лет и одного месяца лишения свободы.

Приговор суда

Напомним, в Горишних Плавнях на Полтавщине состоялся суд над мужчиной, который отказался от мобилизации. Старший лейтенант запаса получил три года тюрьмы за уклонение от военной службы. В июне 2022 года мужчина получил повестку с требованием явиться в воинскую часть, но на службу так и не пришел.

Во время суда он объяснил, что это противоречит его религиозным убеждениям: мол, брать оружие в руки не позволяет вера. Еще в 2014 году он просил о возможности альтернативной службы, но ему было отказано. Ситуация повторилась и в 2022 году – ТЦК не дал согласия на альтернативную службу.

Ранее "Телеграф" писал, что в Хмельницкой области судили мужчину, который проигнорировал "боевую" повестку. Он объяснил свой поступок тем, что когда-то у него была отсрочка от мобилизации. Что решил суд.