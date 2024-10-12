"Последний казак": как гетман Даниил Апостол боролся за остатки автономии на украинских землях

Его деятельность на время сдержала процесс абсолютной интеграции украинских земель в Российскую империю

За год до смерти гетмана Войска Запорожского и главы государства на Левобережной Украине Ивана Скоропадского Московия надела "имперские одежды". Старый гетман безоговорочно принял правила игры московитов, потому что помнил о разгроме под Полтавой шведов и сторонников гетмана Ивана Мазепы, а также ужасную Батуринскую резню. Шел 1721 год и после громкой победы в Северной войне над Шведским королевством, Петр I просто купался в лучах славы…

Несколько неожиданная смерть новоиспеченного российского императора 8 февраля 1725 года на время затормозила процесс окончательного уничтожения остатков автономии украинской Гетманщины. А все же до этого шло: еще был жив Иван Скоропадский, как Петр I в мае 1722 издает указ о создании органа по управлению украинскими землями – Малороссийскую коллегию, которую возглавил военачальник, бригадир Степан Вельяминов.

Коллегия сразу взялась за притеснения украинцев: сначала им было запрещено печатать светские тексты, началось наступление на украинский язык. Но ведь печатались они исключительно в местных монастырях. В рамках притеснений церковного клира, многие представители которого находились в оппозиции к московитам еще со времен Богдана Хмельницкого, киевских митрополитов на два десятилетия "понизили в звании" до архиепископов. Выборы нового гетмана Левобережной Украины откладывались на неопределенный срок.

Наказной (временный) гетман Павел Полуботок был вызван в новую столицу – Санкт-Петербург. Вскоре приехали и старшины Гетманата. Все они были инициаторами двух обращений казацкой старшины от 1723 года к Петру I, получивших название Коломакских петиций, или "челобитных". Речь шла о реальном восстановлении автономии украинских земель, ликвидации Малороссийской коллегии и разрешении выбирать нового гетмана.

Гетман Даниил Апостол. Картина неизвестного художника XVIII века

Итак, ближайшее окружение Полуботка, и среди них будущий гетман, а тогда еще миргородский полковник Даниил Апостол, отправились в Санкт-Петербург. Они оказались в состоянии заложников, а впоследствии и арестантов: генеральный писарь Семен Савич, генеральный судья Иван Чарныш, генеральный бунчужный Яков Лизогуб, генеральный есаул Василий Жураковский, реент (управитель) Генеральной военной канцелярии Дмитрий Володьковский, гадяцкий полковой судья Григорий Грабянка — будущий летописец…

Император решил эту проблему "кардинально": всех украинцев арестовали, обвиняя в антироссийской деятельности. Интересно, что они верой и правдой служили русскому государству на полях сражений с крымскими татарами, турками и шведами. И немало послужили ее расцвету во времена правления Петра I. Даниил Апостол, например, отличился в боях под Казикерменом и Таманью с татарами и турками, а во время Северной войны был наказным гетманом во главе пяти полков, участвуя в битвах под Эрестфером и Стагницем со шведами. В Летописи Самовидца читаем: Даниил Апостол "знатную более других храбрость показывал". Такое вот было "вознаграждение" самодержца.

«Украина или казацкая земля с прилегающими провинциями Валахии, Молдавии и Малой Татарии, изображена Иоганном-Баптистом Гоманном», 1720 год

…Представителей украинской элиты допрашивали, постоянно издевались в казематах Петропавловской крепости. Буквально за месяц до смерти Петра I, не выдержав пыток, умирает Павел Полуботок (с ним связана история об огромном кладе, который якобы был перед самым арестом отправлен в английский банк – но это только легенда).

Петр I посещает в тюрьме наказного гетмана Павла Полубтко в 1724 году. Художник Василий Волков, 1900 год

Однако Петр I помнил и такой эпизод биографии будущего гетмана: "24 октября 1708 г., когда Мазепа отправился из Батурина на сообщение со шведским королем, среди старшины, сопровождавшей украинского правителя, видим и Даниила Апостола. Но вскоре миргородский полковник одним из первых покидает Мазепу и уже в ноябре возвращается с повинной к царю", – пишет украинский историк Виктор Горобец в книге "Історія України в особах". Однако Даниил Апостол оставался автономистом и всей последующей деятельностью во благо Гетманщины это постоянно доказывал.

Даже после смерти императора, украинские старшины некоторое время находились под домашним арестом в столице империи. Впоследствии они были освобождены указом императрицы Екатерины I – жены Петра I. Однако в Украину вернулись не все: в заключении также умерли Дмитрий Володьковский и наказной полковник Иван Карпека. Даниил Апостол вновь возглавил Миргородский полк…

Неотвратимое приближение новой войны Российской империи с многовековым соперником – Османской империей, заставило Верховный Тайный совет на время кардинально изменить политику в отношении левобережного Гетманата, который еще не лишился, хотя и условного, автономного статуса. Главная причина такого поведения россиян – использование немалого военного потенциала украинских полков, дислоцированных на Гетманщине, а также запорожцев.

12 октября (по новому стилю) 1727 года на Генеральном совете в Глухове прошли выборы гетмана. Конечно, режиссером этого действа выступило российское правительство… В столице империи уже было принято решение о назначении Даниила Апостола. Его сын Петр Апостол находился в дружеских отношениях со всемогущим тогда "светлейшим князем" Александром Меншиковым.

19 февраля 1728 гетман Даниил Апостол прибыл на коронацию нового императора – Петра II. Он приложил немалые усилия, чтобы подтвердить автономию Гетманщины — подал петицию из 12 пунктов, добавив через несколько дней еще 15 положений. Пять месяцев президент Иностранной коллегии граф Гавриил Головкин рассматривал петицию и наконец 22 августа 1728 г. Даниил Апостол получил ответ в виде "Решительных пунктов". Они и стали своеобразной конституцией автономного гетманского государства. Конечно, целый ряд пунктов договора существенно ограничили автономию, если сравнивать права Украины с временами гетманства Ивана Мазепы.

Украинский полковник. Художник Тимофей Калинский, после 1760 года

Знатная украинская дама

Рядовой украинский казак

И все же Даниил Апостол, которому уже исполнилось 73 года (!), начинает проводить административные и экономические реформы. "Не имея возможности добиться от царского правительства уступок по расширению политических прав Гетманщины, новый гетман обращает усиленное внимание на ее хозяйственное развитие, подъем благосостояния населения… Интересными были меры Апостола по введению отдельного украинского государственного бюджета: впервые устанавливались точные размеры государственных расходов, предусматривались расходы на содержание центральной администрации, наемного войска, артиллерии и т.п., а также определялись пути наполнения доходной части бюджета", – пишет Виктор Горобец. Более шести лет Даниил Апостол боролся с российской бюрократией. Это была тяжелая борьба, очень часто он возвращался из столицы империи с отказами. Его деятельность на время сдержала процесс абсолютной интеграции украинских земель в Российскую империю. 17(29) января 1734 года на восьмидесятом году жизни в Великих Сорочинцах "последний казак" умирает – там, где и родился.

Профессор истории Гарвардского университета Сергей Плохий в книге "Брама Європи" писал о временах после избрания гетманом Левобережной Украины Даниила Апостола: "Украина отодвигалась на задний план. Малороссия шагала вперед. В чем именно заключалась новая малороссийская идентичность казацкой элиты? Это был сделанный на скорую руку сплав риторики духовенства и автономистских стремлений класса казацкой старшины. Главной особенностью малороссийской идеи была верность русским царям". Да, это был еще один шаг к поглощению, уже окончательного во времена правления Екатерины II, украинских земель. Поглощение без каких-либо признаков бывшей автономии в составе только зарождавшейся империи.

1764 указом "голодной волчицы", как ее называл Тарас Шевченко, было ликвидировано гетманское правительство — императрица заставила последнего гетмана Кирилла Разумовского отречься булавы. А в 1782 году были отменены и остатки казацко-гетманского строя, поглощаемого общероссийскими институтами. Казачьи полки также теряли остатки автономии и становились обычными кавалерийскими частями в составе российской армии. Украина действительно утрачивала свое имя и становилась Малороссией.