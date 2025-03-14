Животное из анекдота за 8000 гривен: сложно ли держать дома игуану

Домашний питомец, не лающий, не мяукающий, но выглядящий круто

Настоящий минидракон дома – это экзотическая рептилия игуана. Она может вырасти в неволе почти до 1,5 метра и прожить 15-20 лет. Прежде чем завести необычного любимца, следует узнать подробнее об условиях содержания.

Цена за игуану зависит от возраста, окраски (морфы) и места приобретения. Зеленые игуаны – самые распространенные, но можно найти лиловые, ярко-синие, красные и даже черные варианты. Так, за зеленую игуану в Украине просят 6900 грн, тогда как красная уже стоит почти на тысячу дороже – 7800 грн.

Объявление о продаже зеленой игуаны

Объявление о продаже красной игуаны

Как ухаживать за игуаной дома

Игуаны активны днем и много времени проводят на деревьях. Для комфортной жизни им нужен просторный террариум с теплом и УФ освещением. Обычно они спокойны, однако в случае опасности могут и укусить. Именно это и стало основанием для анекдота.

Анекдот об игуане

И хотя игуаны не ядовиты, но их укус может вызвать инфекции. Несмотря на шутку, эти рептилии вегетарианцы. Их рацион – это 70-80% листовой зелени (одуванчик, кресс-салат, цикорий), 20-30% овощей (тыква, морковь, кабачки) и 10-20% фруктов (манго, клубника, дыня).

Ранее "Телеграф" рассказывал, что дома можно держать даже белок. У них есть нюансы ухода, но могут стать интересными компаньонами.