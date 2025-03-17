Без опыта службы тоже призывают. Кого могут забрать и есть ли шанс отказаться

В приоритете люди, которые имеют опыт, но мобилизовать могут всех военнообязанных

Повестка может прийти даже тем, кто никогда не служил в армии. В Украине продолжается военное положение и общая мобилизация, во время которой призыву подлежат военнообязанные мужчины от 18 до 60 лет.

Как объясняют юристы, отсутствие предыдущей службы в армии не освобождает от мобилизации. Законодательство предусматривает призыв всех граждан Украины, отвечающих требованиям возраста и состояния здоровья, независимо от военного опыта.

В первую очередь призывают тех, кто уже проходил службу или имеет военную специальность, но в условиях полномасштабной войны часто призывают и тех, кто раньше не служил.

Как проходит подготовка новобранцев без опыта

В случае мобилизации мужчин без военного опыта перед отправкой в воинские части их обязательно направляют на подготовку или переобучение в специальные учебные центры. Такая подготовка может продолжаться от нескольких недель до нескольких месяцев и зависит от специальности, которою нужно овладеть.

Юристы отмечают: даже если вы раньше не служили, уклоняться от повестки нельзя. Отказ без законных оснований приведет к административной или уголовной ответственности.

Можно ли избежать мобилизации

Есть четкие основания для освобождения от мобилизации, среди которых:

состояние здоровья, что делает невозможным службу;

содержание трех и более несовершеннолетних детей;

уход за нетрудоспособными или больными родственниками;

другие законодательно установленные причины.

Итак, если вас вызвали в ТЦК и СП, следует прибыть со всеми документами, подтверждающими право на отсрочку или освобождение от службы. В случае отсутствия таких оснований мобилизация неизбежна.

Ранее "Телеграф" писал, дадут ли бронь от мобилизации, если в военном билете нет звания и специальности. Без военно-учетного документа не берут на работу.